OPPO RENO8 Pro da 256GB e 8GB di RAM in SCONTO di 100€

Se vuoi uno smartphone senza fare rinunce ma spendendo meno del suo prezzo originale, allora dai un'occhiata a questa offerta. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello OPPO RENO8 Pro a soli 699,99 euro, invece che 799,99.

Questo ribasso ti permette di risparmiare ben 100 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. In questa versione avrai 256GB di spazio per archiviare quello che vuoi e installare tutte le app che desideri senza problemi. E poi è dotato della tecnologia 5G per navigare sul web in modo veloce.

OPPO RENO8 Pro al prezzo più basso di sempre

In questo momento quello che ti segnalo è il prezzo più baso del web, per cui va da sé che dovrai essere molto veloce per riuscire ad acquistarlo. OPPO RENO8 Pro si presenta con un ampio display AMOLED FHD da 6,7 pollici con refresh rate di 120HZ. Colori intensi e reali per goderti tutti i tuoi contenuti video, nonché per giocare al meglio.

Monta il super processore Media Tek Dimensity 8100-MAX Octa-core che rende ogni cosa veloce e fluida. Più la possibilità di sfruttare la nuova tecnologia 5G per internet veloce. Il tutto supportato da ben 8GB di RAM e 256GB di memoria. Ha una tripla fotocamera con IA da 50 MP di Sony per scatti mozzafiato. Immortalare i tuoi momenti sarà un gioco da ragazzi e risulteranno sempre professionali. Poi gode di una batteria da 4500mAh e una ricarica veloce da 80 W. Ed è resistente all'acqua con grado IPX54.

Questa non è assolutamente un'offerta che può durare a lungo. Per cui fai veloce, vai adesso su Amazon e acquista il tuo OPPO RENO8 Pro a soli 699,99 euro, invece che 799,99. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.