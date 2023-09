OPPO Reno6 5G: ottimo sconto del 30% su Amazon!

Lo smartphone Reno6 5G di Oppo è acquistabile su Amazon con un ottimo sconto del 30% per un prezzo finale di 194,90 € piuttosto che i 278,43 euro del prezzo di listino. Un'offerta molto interessante per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone di qualità con un costo non elevato. Ecco tutti i dettagli e e le caratteristiche di questo dispositivo.

OPPO Reno6 5G: Amazon taglia il prezzo del 30%, un dispositivo affidabile e di qualità!

OPPO è un'azienda che negli anni è riuscita a ritagliarsi una propria affezionata fetta di utenza, prima realizzando degli smartphone di altissimo livello a prezzi contenuti e poi, man mano, andando ad occupare tutte le fasce di mercato fino a realizzare dei top di gamma al pari di brand più navigati. Questo OPPO Rendo6 5G è un dispositivo di ottima fattura e con delle specifiche tipiche di prodotti di una fascia di prezzo più alta. Tripla fotocamera da 64MP con una frontale da 32MP.

Un processore MediaTek Dimensity 900 con modalità gaming, system booster per prestazioni di altissimo livello sia in fase di gaming sia nelle operazioni quotidiane. Batteria da 4300mAh con supporto alla ricarica rapida e, inoltre, un display con impronta digitale e refresh a 90hz, il che renderà le vostre immagini e i vostri video fluidi e piacevoli. L'offerta che propone Amazon è un'offerta in cui viene applicato un 30% di sconto in fase di checkout, vi basterà, dunque, aggiungere al carrello questo smartphone per poi trovarvi, in fase di pagamento, lo sconto applicato!

Oppo Reno6 5G è dunque in sconto su Amazon del 30% per un prezzo finale di 194,90€ al fronte dei 278,43 euro iniziali. Un'ottima occasione per portarvi a casa uno smartphone best buy ulteriormente scontato.

