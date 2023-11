OPPO Reno10 con tripla fotocamera e 256GB a 140€ in MENO

Approfitta subito anche tu di questa promozione spettacolare e portati a casa uno smartphone pazzesco a un prezzo molto più basso. Vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello OPPO Reno10 a soli 359,99 euro, invece che 499,99 euro.

Ebbene sì, come puoi vedere in questo momento hai la possibilità di avvalerti di uno sconto del 28% che ti fa risparmiare ben 140 euro sul totale. Un ribasso notevole soprattutto per questo smartphone. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 72 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

OPPO Reno10: nessuna rinuncia e il prezzo è hot

Sicuramente questo è uno smartphone per chi non vuole fare rinunce e oggi lo puoi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi non perdere l'occasione. Ecco le caratteristiche principali:

Foto: gode di una tripla fotocamera posteriore con sensore Sony da 64 MP e frontale da 32 MP. Ogni scatto sarà un'emozione unica.

Display: il bellissimo display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici ha un refresh rate da 120 Hz per colori e immagini pazzeschi. Tutto sarà più realistico.

il bellissimo ha un refresh rate da 120 Hz per colori e immagini pazzeschi. Tutto sarà più realistico. Batteria: gode di una mega batteria da 5.000 mAh che ha una ricarica velocissima da 67 W. Dura per tutto il giorno.

Prestazioni: monta il potente processore MediaTek Dimensity 7050 con a supporto 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione interno da 256 GB. Più tecnologia 5G per navigare velocemente.

Non ci sono dubbi, a questa cifra è da prendere al volo. Dunque prima che sia tardi, vai su Amazon acquista il tuo OPPO Reno10 a soli 359,99 euro, invece che 499,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.