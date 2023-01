Oppo Reno 8 Pro, l'offerta migliore per acquistare il device è su Amazon

Il Reno 8 Pro è un device travestito da smartphone mid-range nonostante manchi di alcune caratteristiche che associamo agli smartphone premium, come la ricarica wireless e fotocamere secondarie più impressionanti. Il Find X5 di Oppo era un device dal prezzo ragionevole e ora il Reno 8 Pro viene commercializzato come un'opzione ancora più economica. La cosa ancora più sorprendente è che riesce a raggiungere questo prezzo senza compromettere troppe delle sue caratteristiche principali. Acquistalo su Amazon a soli 729,90€ invece di 799,99€.

È ancora possibile accedere a un bellissimo display AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e a tre fotocamere, la principale delle quali ha una risoluzione di 50 megapixel. L'alimentazione proviene da una CPU Mediatek Dimensity 8100-MAX, oltre a 8 GB di RAM e a una batteria da 4.500 mAh, entrambe compatibili con la ricarica rapida a 80 W. Il sistema operativo del Reno 8 Pro è ColorOS 12.1, costruito sulla base di Android 12.

Se confrontato con altri smartphone, il principale rivale del Reno 8 Pro è il OnePlus 10T. L'Oppo Reno 8 Pro sembra un dispositivo di punta, ma l'azienda sostiene che non lo sia. Il Reno 8 Pro, che può essere acquistato in due diversi colori, ha un profilo sottile grazie al corpo in alluminio e al pannello posteriore in vetro. Lo schermo da 6,7 pollici ha le cornici più sottili mai viste su un dispositivo Reno e ospita anche la fotocamera frontale da 32 megapixel in una tacca in alto al centro.

I controlli dell'alimentazione e del volume si trovano sui lati, mentre la porta di ricarica USB-C e l’entrata per la doppia SIM sono alla base. Lo spazio di archiviazione interno di 256 GB è tutto quello che avrete, e non c'è nemmeno uno slot per schede microSD o una connessione per cuffie da 3,5 mm per aggiungere altro spazio.

Il display AMOLED del Reno 8 Pro mantiene la strana atmosfera da top di gamma con la sua vivida risoluzione FHD+ (2.412 x 1.080), la frequenza di aggiornamento di 120Hz e la certificazione HDR10+. Approfitta ora dello sconto del 9% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

