OPPO Pad Air: il tablet leggero e potente in SCONTO del 27%

Vuoi un tablet leggero e potente senza spendere un'esagerazione? Allora ho scovato l'offerta giusta per te. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello OPPO Pad Air a soli 219 euro, invece che 299,99 euro.

Goditi questo sconto del 27% per risparmiare quasi 81 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo tablet offre delle ottime prestazioni che non ti deluderanno affatto e a questa cifra è davvero un affare.

OPPO Pad Air: display super, ottimo processore, mega batteria

Sono diverse le caratteristiche che rendono OPPO Pad Air davvero un ottimo acquisto. A partire dal bellissimo display da 10,36 pollici con risoluzione 2K. È ultra sottile e molto leggero, il che lo rende perfetto per averlo sempre con te. Nasconde anche un'ottima batteria da 7100 mAh che ti permette ad esempio di fare videochiamate per 15 ore con una sola ricarica.

Monta il potente processore Snapdragon 680 da 8 Core e a supporto 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Possiede 4 speaker Dolby Atmos che ti permettono di vivere un'esperienza audio spettacolare. Potrai dividere lo schermo per usare più app contemporaneamente. E poi possiede una webcam posteriore da 8 MP e un anteriore da 5 MP per videochiamate e foto sempre perfette.

Se non vuoi perdere l'offerta dovrai essere veloce. A questo prezzo ci si fionderanno in tanti e le unità disponibili potrebbero sparire da un momento all'altro. Quindi vai ora su Amazon acquista il tuo OPPO Pad Air a soli 219 euro, invece che 299,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.