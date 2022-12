OPPO Pad Air, l'OFFERTA è pazzesca: con lo sconto crolla sotto ai 200€

OPPO Pad Air è il primo tablet dell'azienda disponibile in Europa. Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680, è dotato di un display 2K da 10,36 pollici e di quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos. Con soli 440 g e 6,94 mm di spessore e un corpo in metallo, il tablet è straordinariamente leggero e resistente. L'impressionante batteria da 7.100 mAh offre oltre 10 ore di consumo video continuo. Oggi questo gioiellino è finalmente in sconto e puoi farlo tuo a soli 199€ cioè a circa il 20% in meno rispetto al suo prezzo di listino, comprese le spese di spedizione.

OPPO Pad Air (64 GB) finalmente in sconto

Con i suoi 440g di peso e 6,94 mm di spessore il tablet OPPO Pad Air è così leggero e sottile che ti sembrerà di non averlo con te. In più la combinazione tra materiali esclusivi e la lavorazione proprietaria OPPO Glow, hanno reso la scocca posteriore di OPPO Pad Air resistente a graffi accidentali ed impronte. Grazie al suo design, dalla forma arrotondata garantisce una presa salda e confortevole, potrai prendere appunti scrivendo a mano libera per un esperienza ancora più rapida.

OPPO Pad Air è dotato di quattro altoparlanti distribuiti simmetricamente garantendo un audio chiaro, completo, dettagliato e profondo. Grazie alla codifica Dolby Atmos e lo schermo da 10bit (1 miliardo di colori) avrai un’esperienza audiovisiva fluida, immersiva e coinvolgente. Con il tablet OPPO Pad Air potrai aumentare notevolmente la tua efficienza sfruttando le incredibili potenzialità professionali per svolgere al meglio le tue attività lavorative.

Un semplice gesto per dividere lo schermo e aprire più applicazioni nello stesso momento, scorrere verso l’alto con 4 dita e gestire in contemporanea 4 applicazioni differenti o premere a lungo per trascinare direttamente un file su altre applicazioni. Cosa aspetti quindi a fare tuo questo gioiellino che è finalmente in sconto e che grazie alle offerte esclusive Prime puoi farlo tuo a soli 199€ comprese le spese di spedizione?

