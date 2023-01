Oppo Pad Air è un tablet economico offerto in un fantastico sconto su Amazon

Sebbene l'Oppo Pad Air non sia il primo tentativo di tablet Android dell'azienda, è il primo del suo genere a essere rilasciato in Europa e nel Regno Unito. Oppo ha progettato questo tablet pensando ai consumatori attenti al budget, optando per un set di funzioni ricco ma gestibile, che include uno schermo di dimensioni notevoli e una struttura robusta. Acquistalo su Amazon a soli 272,62€ invece di 349,99€.

L'Oppo Pad Air è un tablet eccellente che smentisce il suo basso prezzo. Il corpo (in gran parte) in alluminio, i lati piatti simili a quelli dell'iPad e gli angoli arrotondati forniscono un'ottima prima impressione, e la striscia "3D Dune" lungo il pannello posteriore, sebbene realizzata in plastica, ha un aspetto gradevole. È più leggero di un iPad Air, con i suoi 440 g, ma è robusto. L'obiettivo della fotocamera posteriore e le cornici del display piuttosto spesse sono gli unici segni evidenti che si tratta di un device più economico.

Anche se può essere tenuto comodamente in entrambe le direzioni, il posizionamento della fotocamera selfie al centro della cornice più grande del Pad Air suggerisce che Oppo prevede che il tablet venga utilizzato principalmente in modalità orizzontale. Per quanto riguarda le dimensioni e la qualità dello schermo, Oppo non ha fatto nulla di insolito tra i tablet a basso costo. Lo schermo LCD da 10,36 pollici e 2000x1200 ha un rapporto di aspetto 5:3, che lo rende sufficientemente grande e chiaro per guardare i vostri programmi preferiti senza affaticare gli occhi. Purtroppo non supporta l'HDR, ma almeno è possibile guardare i video a 1080p.

Lo schermo non è il più luminoso disponibile e risulta difficile da vedere alla luce diretta del sole. Nonostante l'etichetta Dolby Atmos, i quattro altoparlanti non sono in grado di competere con un sistema home theater dedicato. Non ci aspettavamo che l'Oppo Pad Air ci stupisse in termini di velocità, dato che un processore Snapdragon 680 e 4 GB di RAM sono praticamente il minimo indispensabile per un tablet economico. Approfitta ora dello sconto del 22% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

