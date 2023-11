OPPO Find X5 Lite: versione da 256GB con tripla fotocamera (-30€)

Ormai siamo agli sgoccioli e le offerte del Black Friday stanno per terminare. Ma puoi ancora fare il colpaccio accaparrandoti uno smartphone eccezionale e molto meno del suo prezzo. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo OPPO Find X5 Lite a soli 269,99 euro, anziché 299,90 euro.

Anche se non è un mega sconto è un ottimo prezzo ed è il più basso registrato su Amazon. Per cui f ai in fretta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 54 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

OPPO Find X5 Lite: rapporto qualità prezzo top

Sicuramente il rapporto qualità prezzo di questo smartphone è fantastico, anche perché questa è la versione più performante. Ecco le 3 caratteristiche che lo rendono l'acquisto da fare a occhi chiusi:

Prestazioni: è spinto dal potente processore MediaTek Dimensity 900 con tecnologia 5G. A supporto troviamo 8 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB espandibili.

Fotocamera: è dotato di una tripla fotocamera con IA da 64 MP con Ultra-grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale da 32 MP con sensore Sony IMX615.

Design: pesa solo 173 grammi, è resistente all'acqua e ha uno splendido display AMOLED da 6,43 pollici FHD+ con refresh rate a 90 Hz.

Insomma un fantastico smartphone che oggi poi avere a un prezzo davvero vantaggioso. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo OPPO Find X5 Lite a soli 269,99 euro, anziché 299,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

