OPPO Enco X2 a 70€ in MENO su Amazon sono un AFFARE

Se vuoi acquistare degli auricolari wireless senza fare nessuna rinuncia, allora non perdere questa fantastica occasione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello i mitici OPPO Enco X2 a soli 129,99 euro, invece che 199,99 euro.

Grazie a questo sconto del 35% potrai risparmiare ben 70 euro sul totale. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui. Goditi un audio straordinario con cancellazione del rumore, 40 ore di autonomia e resistenza all'acqua.

OPPO Enco X2: gli auricolari wireless di altissima qualità

Se cerchi la qualità e non vuoi rischiare di avere sorprese, OPPO Enco X2 sono assolutamente gli auricolari wireless che devi avere. Grazie a un doppio driver realizzato in collaborazione con Dynaudio riuscirai ad ascoltare la tua musica preferita in modo coinvolgente. Potrai ascoltare un audio ricco di sfumature con bassi profondi e frequenze alte e medie cristalline.

Il loro particolare design si adatta all'orecchio isolando perfettamente il suono e garantendo il massimo del comfort. Sono dotati di una tecnologia che identifica automaticamente l'ambiente in cui ti trovi e cancella il rumore in base al contesto. Offrono una connessione stabile e, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.2, potrai connettere due dispositivi simultaneamente. Sono resistente all'acqua con certificazione di grado IP54 e hanno una batteria in grado di durare per 40 ore.

Questa è davvero una super offerta ma per riuscire ad avvalertene devi essere rapido. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista i tuoi OPPO Enco X2 a soli 129,99 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

