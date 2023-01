Oppo Enco X sono gli auricolari Wireless in offerta oggi su Amazon

Gli Oppo Enco X sono gli auricolari wireless più all'avanguardia e più costosi dell'azienda e sono stati realizzati per accompagnare la linea di smartphone premium dell'azienda. Tuttavia, per competere con i grandi del settore, l'azienda cinese ha assunto l'esperienza audio di Dynaudio. Acquistalo su Amazon a soli 89,90€ invece di 179,99€.

L'azienda danese Dynaudio produce altoparlanti di alta qualità da oltre 40 anni. È il fornitore di riferimento di Volkswagen per l'audio in auto e i suoi altoparlanti ad alta fedeltà si possono ascoltare negli studi di tutto il mondo.

L'esperienza di Dynaudio è chiaramente visibile nel design e nel suono delle Oppo Enco X, a riprova della bontà della scelta di Oppo di collaborare con l'azienda per queste cuffie. Le Oppo Enco X sono un sostituto molto competente degli auricolari offerti da Sony, Apple e altri, grazie all'inclusione di un'efficiente cancellazione attiva del rumore. Oppo Enco X supporta SBC, AAC e i codec specializzati LHDC (Low latency High Definition Codec). Gli Oppo Find X2 e Find X2 Pro, insieme ad alcuni telefoni Xiaomi e Huawei, supportano l'LHDC, ma se possedete un iPhone o uno smartphone Samsung Galaxy, non potrete usufruire di questa funzione.

Gli utenti di Oppo Enco X che possiedono uno smartphone con sistema operativo ColorOS avranno la migliore esperienza possibile con le cuffie, grazie all'accoppiamento istantaneo all'apertura della custodia di ricarica e alla possibilità di personalizzare i comandi a sfioramento delle cuffie tramite il menu del dispositivo Bluetooth. L'app Hey Melody offre funzioni di personalizzazione simili per gli utenti Android, ma al momento non esiste un equivalente per iOS, rendendo queste cuffie meno adatte all'uso con gli iPhone.

Le Enco X sono dotate di due distinte impostazioni di cancellazione attiva del rumore, di una modalità di trasparenza, di una funzione di pausa automatica per quando si tolgono gli auricolari dalle orecchie e di una classificazione IP54, che ne certifica la resistenza alla polvere e agli schizzi d'acqua. Il cavo di ricarica USB-C e tre paia di auricolari di varie dimensioni sono inclusi nella confezione degli extra. L'app Hey Melody include un test di adattamento per aiutare a scegliere le cuffie giuste. Approfitta ora dello sconto del 50% e acquistale su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.