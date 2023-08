OPPO Enco X al 50% su Amazon: AFFARE da non perdere

Se vuoi degli auricolari wireless di qualità superiore senza spendere troppo, allora dai un'occhiata a questa offerta spettacolare che ho scovato su Amazon. Prima che sia tardi metti subito nel tuo carrello OPPO Enco X a soli 89,99 euro, invece che 179,99 euro.

Ebbene si, in questo momento puoi avvalerti di un taglio netto sul prezzo del 50% e quindi risparmi quasi 90 euro sul totale. Una promozione davvero eccezionale e questa cifra si avvicina al minimo storico.

OPPO Enco X: auricolari wireless impermeabili e con ANC

Tra le diverse caratteristiche interessanti di queste cuffiette Bluetooth troviamo sicuramente la resistenza all'acqua certificata di grado IPX54. Questo ti consente di usarle all'aperto, sotto la doccia e per fare sport senza problemi. Sono molto comodi e leggeri quindi mi potrai usare per tantissimo tempo senza che ti diano fastidio. Possiedono degli inserti in silicone che si adattano alle orecchie e quindi garantiscono il massimo del comfort.

Sono dotati della funzione di cancellazione del rumore e la modalità trasparenza. Mentre una ti permette di essere più coinvolto in ciò che sta ascoltando, l'altra ti dà la possibilità di renderti conto di ciò che accade intorno a te. Hanno un design coassiale a doppio driver che garantisce un audio potente e cristallino. La trasmissione Bluetooth è a bassissima latenza. E poi hanno una batteria in grado di turare per 25 ore e si possono ricaricare in modalità wireless.

Non c'è assolutamente tempo da perdere dunque, questa è un'offerta da prendere al volo. Quindi dirigiti subito su Amazon e acquista i tuoi OPPO Enco X a soli 89,99 euro, invece che 179,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.