OPPO Enco Buds2 sono in OFFERTISSIMA su Amazon a META' PREZZO!

Gli auricolari wireless in-ear sono comodissimi, e ci permettono di effettuare attività di vario genere senza impedimenti, dall'ascoltare la musica in palestra a rispondere alle chiamate mentre si hanno le mani impegnate, ma anche decine di altre cose dove il wireless è un vantaggio in più. Ebbene OPPO è tra le nuove aziende che più si sono impegnate nella creazione di questo tipo di prodotti, come i suoi Enco Buds 2 che oggi sono in GRANDE SCONTO.

Ebbene da oggi puoi acquistare su Amazon in offerta con un'occasione niente male gli auricolari OPPO Enco Buds2 a soli 24,99€, con uno sconto del 50% sul totale, un risparmio di metà prezzo per te!

Senza fili, senza problemi!

Stiamo parlando di un prodotto che dispone di isolamento acustico per la riduzione dei rumori, e ovviamente un microfono incluso per effettuare chiamate o riunioni di gruppo mentre non si possono utilizzare le mani.

Utili e versatili, questi auricolari wireless OPPO Enco Buds 2 sono compatibili con Android e ColorOS, e dispongono di batterie da 40mAh (auricolari) 460mAh (custodia di ricarica). Oltre a questi due pezzi, sono presenti anche tre set di diverse misure di inserti in silicone.

