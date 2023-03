Gli Enco Buds2 di OPPO sono auricolari Bluetooth di ottima qualità, sia in termini di hardware che di prestazioni. Sono molto quotati e apprezzati dagli utenti, per questo motivo ti suggerisco di approfittare di questa super promozione. Solo per poche ore hai la possibilità di preordinare (l'uscita è fissata per il 16 marzo) la nuova versione con finitura Black approfittando dello sconto del 40%. Ti vengono quindi a costare solo 29,99€ anziché 50€.

OPPO Enco Buds2: in Nero e con lo sconto del 40% sono imperdibili

Ad una rapida occhiata, gli auricolari di OPPO sembrano ricordare vagamente gli AirPods di Apple, ma in realtà hanno quel tocco in più che li rende originali. Sono di tipo in-ear e sono dotati del comodo copriauricolare in silicone. Questo sì, proprio come gli AirPods Pro dell'azienda di Cupertino.

Ma cosa hanno da offrire? Con il driver a diaframma titanizzato composito da 10mm, gli Enco Buds2 mettono sul piatto bassi potenti, definiti e ritmici. La batteria poi garantisce fino a 7 ore di ascolto, che diventano 28 se considera anche la custodia di ricarica. A tal proposito, se vai di fretta, ti bastano 10 minuti di ricarica per un'ora di riproduzione musicale.

Di assoluta utilità la cancellazione smart del rumore in chiamata: attraverso il tracciamento dinamico delle voci, questa funzione sfrutta l'intelligenza artificiale per offrirti un migliore ascolto durante le chiamate in ambienti rumorosi o all'aperto.

Ci sono poi da segnalare la resistenza all'acqua (certificazione IPX4), la connettività Bluetooth 5.2 e la Gaming Mode. Questa modalità si traduce in latenza end-to-end di 94 ms per un'esperienza di gioco ancora più fluida.

Gli OPPO Enco Buds2 sono compatibili con praticamente tutti i sistemi operativi: macOS, iOS, iPadOS, Android e Windows. Lo sconto odierno del 40% è pazzesco ma, come anticipato in apertura, è destinato a terminare nel giro di qualche ora. Meglio approfittarne subito.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.