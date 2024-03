OPPO Enco Buds2 SCONTATISSIME AL 60%: oggi le paghi SOLO 19 EURO

Goditi la tua musica preferita come mai prima d'ora con le OPPO Enco Buds2! Gli Auricolari True Wireless di ultima generazione oggi sono disponibili su Amazon a soli 19 euro con uno sconto bomba del 60%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverli domani stesso direttamente a casa. Non aspettare oltre, gli articoli stanno andando a ruba!

OPPO Enco Buds2: suono impeccabile e comfort massimo

Grazie al driver da 10mm placcato in titanio e all’innovativa struttura acustica, le OPPO Enco Buds2 garantiscono una riproduzione del suono perfetta, in grado di riprodurre dettagli cristallini e nitidi, bassi immersivi e profondi che si adattano automaticamente ad ogni genere musicale.

Il peso di un auricolare è di soli 4g, meno di un foglio di carta in formato A4, quindi indossarlo sarà un vero e proprio piacere. In più le Enco Buds2 sfruttano un potente e innovativo algoritmo di cancellazione dei rumori di fondo che garantisce chiamate chiare e cristalline anche negli ambienti più rumorosi. Non dovrai più preoccuparti di alzare la voce per farti sentire ne di spostarti in luoghi silenziosi per ascoltare.

L’ampia batteria garantisce autonomia sufficiente per una settimana di utilizzo medio. Con questo modello potrai godere della tua musica preferita fino a 28 ore di ascolto. Le chiamate garantiscono un’autonomia di 16 ore di conversazione.

Gli auricolari hanno anche la protezione IPX4. Che sia una giornata sportiva o un pomeriggio piovoso potrai uscire senza doverti preoccupare dei danni causati dal sudore, durante i tuoi allenamenti quotidiani, o dagli spruzzi d’acqua durante le giornate piovose.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.