OPPO Enco Buds2 Pro: gli auricolari PIU' GETTONATI a MENO DI 30 EURO

Le cuffiette wireless top di gamma che tutti desiderano oggi sono in promozione speciale su Amazon! Parliamo delle OPPO Enco Buds2 Pro, al momento disponibili a soli 29 euro con uno sconto conveniente del 9%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, l'offerta è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba!

OPPO Enco Buds2 Pro: audio eccezionale e comfort garantito per ore

Le OPPO Enco Buds2 Pro rappresentano un vero e proprio top di gamma nel settore delle cuffiette wireless.

Sono dotate di un Driver Dinamico in Titanio da 12.4mm che garantisce un audio cristallino, fedele e dettagliato in qualsiasi occasione. In più la sensibilità dello speaker è altissima (107.5±1.5 dB) così da offrire chiamate sempre super nitide.

La riduzione del rumore in chiamata AI permette di tracciare intelligentemente la voce umana, ed eliminare i rumori di sottofondo. In questo modo non avrete più nessun problema durante le telefonate anche quando siete fuori casa immersi in fastidiosi rumori ambientali.

Un'altra caratteristica di spicco delle Enco Buds2 Pro è la batteria super potente: avrai a disposizione 8 ore di riproduzione continua, che diventano 38 ore utilizzando la custodia di ricarica. Allo stesso modo, sono garantite 4 ore di conversazione telefonica e 20 ore con il case.

La connettività è garantita sfruttando il Bluetooth 5.3 bineurale, a bassa latenza. In più gli auricolari sono multi-dispositivo, quinidi possono essere abbinati a due dispositivi in contemporanea. Sono anche impermeabili all'acqua e al sudore per poter essere utilizzati in qualsiasi condizione ambientale e durante l'attività fisica.

Oggi le OPPO Enco Buds2 Pro sono disponibili su Amazon a soli 29 euro con uno sconto conveniente del 9%. Non aspettare oltre, l'offerta è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.