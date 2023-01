OPPO Enco Buds2 a METÀ PREZZO su Amazon, poche unità

Prima che sia tardi è giusto che ti dica quanto questa offerta sia limitata. Per cui per avvalertene devi essere rapidissimo. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello OPPO Enco Buds2 a soli 24,99 euro, invece che 49,99 euro.

Grazie a questo sconto del 50% avrai un risparmio notevole per delle cuffiette wireless davvero eccezionali. Si associano velocemente ai tuoi dispositivi e mantengono una connessione stabile. Sono comodissime e leggere e hanno una bella e pratica custodia di ricarica. Ottimo suono sia per ascoltare musica che per chiamare e fino a 28 ore di autonomia.

OPPO Enco Buds2 a un prezzo da favola

OPPO Enco Buds2 sono state progettate per offrire il massimo del comfort. Grazie ai suoi morbidi cuscinetti in silicone si adattano perfettamente all'orecchio e rimangono stabili senza stringere. Ogni auricolare pesa solo 4g e quindi li potrai indossare per diverse ore senza nemmeno accorgerti di averli. Potrai gestire le tue chiamate, alzare o abbassare il volume e cambiare brano musicale semplicemente con un tocco sull'auricolare.

Grazie ai driver da 10 mm godrai di un suono superiore, con bassi potenti e alti cristallini, per un audio pieno e preciso. Se poi vuoi personalizzare gli effetti sonori avrai la possibilità di farlo scaricando gratuitamente l'app dedicata ed equalizzando la tua musica come preferisci. La tecnologia Bluetooth 5.2 garantisce una connessione stabile e senza latenza. La cancellazione intelligente del rumore ti permette di fare chiamate eccellenti anche in ambienti chiassosi. Sono impermeabili (IPX4) e possono durare per 7 ore con una sola ricarica. Se poi sei di fretta con soli 10 minuti nella custodia avrai 1 ora di riproduzione.

Nono perdere questa offerta incredibile. Sii rapido perché non potrà durare a lungo. Per cui dirigiti subito su Amazon e acquista le tue OPPO Enco Buds2 a soli 24,99 euro, invece che 49,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

