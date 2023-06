OPPO Enco Air2 in OFFERTA su Amazon a 39€ circa (-43%)

Se vuoi acquistare degli auricolari true wireless di ottima qualità spendendo molto meno, dai un'occhiata a questa offerta davvero imperdibile. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello OPPO Enco Air2 a soli 39,99 euro, invece che 69,99 euro.

Solo oggi, e ancora per poco tempo, puoi avvalerti di uno sconto del 43% che ti permette di risparmiare ben 30 euro sul totale. Davvero un affare da non perdere per nessun motivo. Anche perché queste cuffiette sono eccezionali. Garantiscono un audio meraviglioso sia per ascoltare musica che per fare chiamate. Sono molto comode e anche resistenti all'acqua.

OPPO Enco Air2: Amazon abbatte il costo, comprali subito

Non ci sono dubbi sul fatto che OPPO Enco Air2 siano degli ottimi auricolari wireless, per cui a questo prezzo sono un bel colpo. Hanno un design in-ear che garantisce il massimo del comfort anche dopo diverse ore di utilizzo. Pesano solo 3,5 grammi e anche la custodia è compatta e leggera.

Possiedono driver a diaframma composito placcato in titanio da 13,4 mm che regalano un suono coinvolgente e cristallino. Le potrai usare per fare chiamate grazie alla cancellazione del rumore. E anche per giocare o guardare video, dato che hanno una bassissima latenza. Inoltre sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IPX46 e offrono un'autonomia di 8 ore con una singola ricarica e 24 ore totali.

Insomma oggi è il giorno giusto per averle. Però devi fare presto perché l'offerta è destinata a durare poco. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista le tue OPPO Enco Air2 a soli 39,99 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l'ordine desso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.