Oppo Enco Air 2 Pro in sconto del 38% su Amazon

Oppo Enco Air 2 Pro è l'ultima novità della linea di cuffie wireless di Oppo. Offre caratteristiche di alta qualità a un prezzo contenuto. Il design in-ear degli auricolari, con stelo e cuscinetti in silicone, li rende piacevoli da usare per lunghi periodi di tempo. Grazie alla certificazione IP54, gli auricolari proteggono solo dalla pioggia leggera e dagli spruzzi, quindi è bene usare la custodia con cautela. Acquistalo su Amazon a soli 49,99€ invece di 79,99€.

Il codec audio AAC Bluetooth 5.2 di alta qualità è supportato da Oppo Enco Air 2 Pro. Gli auricolari offrono una connessione a doppio dispositivo, che consente di passare semplicemente da un dispositivo all'altro. L'app Hello Melody, disponibile per dispositivi Android e iOS, consente di personalizzare i controlli touch dello smartphone, modificare le impostazioni musicali e altro ancora.

L'ampia camera posteriore delle Enco Buds Air 2 Pro e il driver con diaframma rivestito in titanio offrono bassi più corposi e un suono più avvolgente. L'attivazione di AAC migliora la chiarezza della musica, ma l'opzione Bass Boost non ha alcun effetto. Le voci sono molto chiare e piacevoli da ascoltare. La modalità di gioco a bassa latenza degli auricolari riduce la latenza a 94 ms, rendendoli accettabili per l'uso durante le sessioni di gaming.

La maggior parte dei rumori ambientali viene attenuata dall'ANC, tra cui il fruscio dei ventilatori, il rumore del traffico, le conversazioni delle persone e persino il cinguettio degli uccelli. Gli Oppo Enco Air 2 Pro sono auricolari eccellenti che mantengono la maggior parte delle loro promesse. Il design è elegante e accattivante, la qualità del suono è eccellente e la modalità di gioco a bassa latenza è particolarmente utile per i giocatori.

La cancellazione attiva del rumore è sufficiente in condizioni di forte rumore per la sua fascia di prezzo, ma non straordinaria. Approfitta ora dello sconto del 38% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

