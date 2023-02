Oppo Band Style è un fitness tracker da provare ed è in offerta su Amazon

Sebbene gli smartphone siano il pane quotidiano di Oppo, l'azienda produce anche auricolari wireless, smart TV e smartwatch. Oppo ha anche lanciato Oppo Band, il suo primo smartband, e Oppo Band Style, una versione aggiornata dell'originale uscito l'anno scorso. L'unica differenza tra l'Oppo Band e l'Oppo Band Style è che quest'ultimo è dotato di un cinturino aggiuntivo; per il resto, ha lo stesso display AMOLED, il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale e le funzionalità standard di una fitness band. Acquistalo su Amazon a soli 33,99€ invece di 69,90€.

Il monitoraggio costante della SpO2 del Band Style è ciò che lo distingue dalla concorrenza, oltre al cinturino aggiuntivo. Il design di Oppo Band Style è semplice e lineare. Il retro del dispositivo è in policarbonato e il display è protetto da un vetro curvo 2,5D resistente ai graffi. Il Band Style è ideale per essere indossato quando ci si allena o si dorme, grazie al suo peso ridotto (10,3 grammi per il modulo centrale senza i cinturini).

Oltre al cinturino principale, l'Oppo Band Style include un cinturino Sport e un cinturino Style. Il primo è realizzato in poliuretano termoplastico, mentre il secondo in gomma fluorurata. Il cinturino Style, come dice il nome, è più trendy e si rivolge maggiormente alle consumatrici rispetto al cinturino Sport, che ha un aspetto simile ai cinturini della maggior parte degli altri smartband. Il comfort è maggiore grazie alla sua flessibilità.

Il logo di Oppo si trova sotto il display AMOLED del modulo principale, mentre i sensori di frequenza cardiaca e SpO2 si trovano sul retro del modulo, accanto alla porta di ricarica. Essendo in grado di resistere a profondità d'acqua fino a 50 metri, l'indossabile può rimanere al polso anche mentre si fa il bagno o la doccia. Il display AMOLED ha colori vividi, è scattante e ha un aspetto fantastico. L'app HeyTap Health mette a disposizione un totale di oltre 40 watchfaces, di cui quelli inclusi nell'Oppo Band Style rappresentano Health, Art, Joy, Simple e Classic. Approfitta ora dello sconto del 51% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

