OPPO Band Sport Tracker: Smartwatch con Display AMOLED a meno di 25 euro su Amazon

Oppo ha prodotto il suo primo cinturino fitness lanciando un prodotto stabile, potente e soprattutto economico. Lo puoi trovare ora su Amazon ad un prezzo mai visto prima: solo 23,99€ invece di 49,90 euro.

L'involucro in policarbonato è resistente all'acqua fino a 5 ATM, ed è alimentato da un processore Apollo3 di Ambiq con 1 MB di RAM. Il sistema operativo, le app e i quadranti installati invece occupano 16 MB in totale.

La risoluzione del display AMOLED di 126 x 294 px con una diagonale del display di 1,1 pollici, mentre la densità dei pixel è di 291 ppi. Secondo Oppo, lo schermo copre completamente lo spazio del display, il che potrebbe non sembrare davvero necessario per un indossabile, ma resta comunque un plus-ultra da non sottovalutare.

La luminosità non si regola automaticamente, ci sono 5 livelli tra cui scegliere per la regolazione. I sensori includono un accelerometro a 3 assi e sensori ottici per la frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Configurazione e features

Durante la configurazione, l'utente può impostare i parametri per il monitoraggio della salute e può selezionare fino a cinque quadranti dall'Oppo Watchface Store. Si può passare rapidamente da un quadrante all'altro scorrendo orizzontalmente. Questione diversa invece per i widget: indipendentemente dal quadrante selezionato, basterà un rapido tocco su di esso apre un pannello con informazioni come il livello della batteria, la modalità non disturbare e lo stato della connessione dello smartphone. Se il lettore musicale è attualmente attivo sullo smartphone, Oppo visualizza automaticamente una scorciatoia per il controllo del lettore come si vede sullo schermo in basso a sinistra.

Oltre al cronometro e il timer, gli strumenti includono informazioni sul tempo con previsioni di due giorni. Anche le sveglie vengono impostate sullo smartphone e attivate o disattivate tramite lo smartwatch.

Lo smartphone trasmette le telefonate in arrivo, compreso l'ID del chiamante, allo smartwatch. Le chiamate possono essere rifiutate o la vibrazione del cinturino può essere interrotta e il telefono continuerà a squillare.Il dispositivo mostra anche messaggi leggermente più lunghi rispetto alla concorrenza, ma sostituisce gli emoji con simboli a blocchi. E' compatibile per WhatsApp, ma non per i messaggi del servizio di messaggistica Telegram.

Su Android, l'app HeyTap si connette a Google Fit. Su iPhone, si collega ad Apple Health.

Monitoraggio del sonno e frequenza cardiaca

Oppo riconosce solo le 2 fasi del sonno: leggero e profondo. Mentre per quanto riguarda la registrazione della saturazione di ossigeno durante il sonno, puoi scegliere se la fascia misura la saturazione in tempo reale o ad intervalli regolari. La registrazione in tempo reale scarica molto più velocemente la batteria. Il grafico della saturazione dell'ossigeno viene evidenziato a colori quando la saturazione scende al 90% o meno.

L'Oppo Band Sport inoltre registra automaticamente la frequenza cardiaca durante il giorno e la saturazione di ossigeno nel sangue di notte. Approfitta ora dello sconto oltre il 50% e acquistalo su Amazon, e se hai Prime la consegna è garantita entro domani!

Ricordiamo infine che questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

