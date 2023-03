OPPO Band Sport AMOLED è il fitness tracker ideale ad un prezzo scontato su Amazon

L'Oppo Band è il nuovo fitness tracker dell'azienda cinese, la prima proposta di Oppo in questo settore. Si ispira all'Amazfit Band 5 e alla Mi Smart Band 6, due popolari fitness tracker che sono stati sottoposti a test approfonditi. Il tracker Oppo in TPU può essere staccato dalla band e inserito nel braccialetto. Acquistalo su Amazon a soli 29,99€ invece di 79,99€.

L'Oppo Band è impermeabile fino a una profondità di 5 ATM. Lo schermo AMOLED con risoluzione di 126 x 294 pixel è identico all'Amazfit Band 5, mentre la densità di pixel di 291 ppi rimane costante con una diagonale del display di 1,1 pollici. Il Mi Smart Band 6 ha una risoluzione di 152 x 486 px su una diagonale di 1,56 pollici, che lo rende ovviamente il vincitore rispetto alle altre opzioni. Oppo sostiene che il suo display riproduce accuratamente l'intera gamma di colori DCI-P3, cosa che lo rende un'opzione interessante per chi vuole personalizzare il proprio braccialetto.

La luminosità non è adattiva, ma sono disponibili cinque impostazioni distinte tra cui scegliere. I sensori ottici di frequenza cardiaca e di saturazione dell'ossigeno integrano un accelerometro a tre assi (SpO2). L'Oppo Band include un'app HeyTap che deve essere scaricata per utilizzare alcune funzioni come la musica. ColorOS può essere scaricata sia da Google Play che dall'App Store. Gli utenti possono personalizzare il loro Oppo Find X selezionando fino a cinque watchface dall'Oppo Watchface Shop o creandone uno proprio da un'immagine durante la configurazione.

Mentre l'Huami Band 5 e lo Xiaomi Band 6 richiedono il download di un'app per mostrare un secondo fuso orario, Oppo gestisce il problema della doppia ora con una watchface. L'Oppo Band non dispone dei widget di altri fitness tracker, ma scegliendo una watchface si apre un pannello con informazioni utili, come la durata attuale della batteria, la disponibilità della modalità silenziosa e lo stato della connessione allo smartphone.

Gli strumenti consistono in previsioni meteo a due giorni, un cronometro, un timer e un motore di ricerca ottimizzato per gli smartphone.

