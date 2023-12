OPPO A98 5G da 256GB su Amazon in SCONTO FOLLE di 193€

Ho deciso di segnalarti questa offerta che ti permette di avere uno smartphone eccezionale a un prezzo davvero molto più basso. Stiamo parlando del mitico OPPO A98 5G che ora puoi avere a soli 256,98 euro, invece che 449,99 euro.

Anche se non è segnalato, il prezzo originale è quello che ti ho descritto, per cui in questo momento puoi risparmiare la bellezza di 193 euro. Non è certo una promozione che si vede tutti i giorni per cui approfittane finché sei in tempo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

OPPO A98 5G a prezzo sgretolato solo su Amazon

Questo è uno smartphone molto performante e dal design accattivante, con un display FHD+ da 6,7 pollici e un refresh massimo di 120 Hz. Pesa solo 192 grammi e ha uno spessore di circa 8 mm. Monta il potente processore Qualcomm Snapdragon 695 a 8 Core con la scheda grafica Adreno 619.

Possiede una fotocamera principale con un sensore da 64 MP e una frontale da 32 MP per scatti perfetti in qualsiasi condizione di luce. Potrai archiviare quello che desideri senza problemi nella memoria da ben 256 GB che puoi anche espandere fino a 1 TB con una microSD. E poi ha una batteria super da 5.000 mAh con ricarica rapida a 67W.

Insomma è un vero portento e oggi te lo porti a casa a pochissimo. Quindi non aspettare troppo, vai subito su Amazon e acquista il tuo OPPO A98 5G a soli 256,98 euro, invece che 449,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

