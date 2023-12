Oppo A96 è uno smartphone elegante, con ottime prestazioni e un'ottima batteria... ed è anche IN PROMOZIONE

Gli smartphone Oppo sono apprezzati per la loro attenzione al design elegante e alla qualità costruttiva. L'offerta di oggi prevede uno sconto del 14% sullo smartphone Oppo A96 per un costo d'acquisto finale di 179,99€.

Scende il prezzo di Oppo A96 con l'offerta di Amazon

Il marchio OPPO ha lanciato il modello A96, un dispositivo che offre un'esperienza fotografica avanzata e un design elegante. Equipaggiato con una sofisticata tripla fotocamera IA da 50MP e una fotocamera frontale da 16MP con sensore Sony, l'A96 cattura immagini dettagliate e nitide in ogni situazione. Le funzioni della fotocamera, tra cui Foto, Panorama, Video, HDR, Ultra Night Mode e Natural Retouching, consentono di esprimere la creatività fotografica di ognuno in modo versatile.

Il display da 6.59 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz e risoluzione FHD+ offre un'esperienza visiva straordinaria, arricchita ulteriormente dalla protezione Panda Glass. La batteria da 5000mAh garantisce un'esperienza di utilizzo prolungata, supportata dalla ricarica rapida SuperVOOC33W che consente di ottenere una carica significativa in tempi rapidi.

L'A96 presenta un avanzato sistema di sblocco integrato nel display, aggiungendo un livello di sicurezza e comodità all'esperienza utente. La certificazione IPX4 assicura una resistenza agli spruzzi d'acqua, offrendo una protezione affidabile contro gli imprevisti.

L'OPPO A96, dunque, si posiziona come un dispositivo all'avanguardia, bilanciando prestazioni fotografiche di alta qualità, un display ottimo, una batteria durevole e funzionalità di sicurezza avanzate, il tutto racchiuso in un design raffinato che riflette l'impegno per l'innovazione e l'estetica.

Su Amazon, oggi, è presente un'offerta interessante sullo smartphone Oppo A96: con uno sconto attivo del 14%, questo telefono può essere acquistato a 179,99€. Approfittane subito!

