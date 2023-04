OPPO A96 è lo smartphone del giorno in offerta su Amazon

OPPO è storicamente un nome affidabile quando si tratta di acquistare uno smartphone di alta qualità a un prezzo economico. L'OPPO A96, il suo ultimo prodotto, dimostra la sua dedizione alla tecnologia innovativa e all'esperienza d'uso. Acquistalo su Amazon a soli 239,00€ invece di 299,00€.

L'OPPO A96 è costruito per essere robusto e potente, con una serie di eccellenti specifiche hardware. La cover posteriore antigraffio del dispositivo è un'aggiunta fantastica che mantiene il telefono pulito e senza sbavature. Inoltre, l'inclusione di una custodia in gomma nella confezione implica che i consumatori possono proteggere il telefono dai graffi senza acquistare un accessorio aggiuntivo.

Il display con frequenza di aggiornamento di 90Hz rende la navigazione più fluida e migliora l'intera esperienza di navigazione e di gioco. Anche se il ColorOS dello smartphone è stato adattato per i giochi, il display Punch Hole da 6,59 pollici e i doppi altoparlanti del telefono sono interessanti anche per gli amanti dei videogiochi.

L'autonomia del telefono è adeguata e la batteria da 5.000 mAh consente al gadget di funzionare regolarmente per circa 48 ore. Tuttavia, anche con la tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC di OPPO, il telefono impiega più tempo del previsto per caricarsi.

Il design a doppia lente per la fotocamera posteriore e a lente singola per quella anteriore distingue l'OPPO A96 dalla concorrenza. La fotocamera del telefono, dotata di un obiettivo principale da 50MP e di un obiettivo con messa a fuoco Bokeh da 2MP, scatta ritratti migliori in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, la fotocamera soffre in situazioni di scarsa illuminazione, risultando in foto sgranate e strane.

Nel complesso, l'OPPO A96 è un dispositivo di fascia media con ottime prestazioni e utilità. Sia che siate giocatori seri o spettatori assidui, l'OPPO A96 è in grado di gestire comodamente tutte le vostre attività, offrendo al contempo un'esperienza piacevole. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

