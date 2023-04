Oppo A78 5G è il medio-gamma da acquistare OGGI (-70€)

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone ma non sai quale scegliere? Provo a darti una mano segnalandoti l'ottimo sconto (-70€) sull'OPPO A78 5G, smartphone medio-gamma che oggi puoi acquistare a soli 259,99€. I costi di spedizione, poi, sono completamente azzerati per tutti gli abbonati a Prime.

A questo prezzo, è impossibile trovare un medio-gamma migliore dell'OPPO A78

L'OPPO A78 5G è uno smartphone completo. Non un top di gamma, ma di certo ti regalerà soddisfazioni. La scheda tecnica di questo dispositivo parla infatti molto chiaro: descrive un prodotto solido, affidabile, al passo coi tempi.

Il display da 6,56 pollici è un LCD HD+ con frequenza d'aggiornamento a 90Hz. Le cornici laterali sono molto sottili, quella superiore - nella parte centrale - presenta una sorta di goccia. È un elemento ormai caratteristico di diversi smartphone ed è necessario per lasciare spazio alla fotocamera frontale (in questo caso di 8 megapixel).

Sul retro spicca un evidente modulo fotografico. Il medio-gamma di OPPO può contare su una doppia fotocamera con intelligenza artificiale (50 megapixel + 2 megapixel) in grado di scattare ottime foto (anche in notturna) e registrare video di assoluta qualità. E se te lo stai chiedendo, si sono feature pensate appositamente, come la modalità Ultra Night e l'AI Portrait Retouching.

L'A78 5G di OPPO, poi, ti consente di espandere sia la RAM che l'archiviazione interna, è impermeabile (IPX4), ha una batteria da 5000mAh e supporta la ricarica veloce con tecnologia proprietaria SUPERVOC 33W. Chiamalo medio-gamma...

Ti ha convinto l'OPPO A78 5G? Ti consiglio di non tentennare, perché difficilmente tornerà a questo prezzo (su Amazon o altrove).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.