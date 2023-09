OPPO A57s adesso SCONTATO su Amazon, corri a scoprirlo!

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone? Guarda quello che abbiamo da proporti, lo abbiamo scovato per te, si tratta di un buon prodotto ad un prezzo super interessante. Ecco lo smartphone OPPO A57s adesso disponibile su Amazon.

Questo smartphone è pensato per dare la possibilità a tutti di avere tra le mani un telefono di tutto rispetto senza però dover spendere un intero stipendio. Oggi grazie allo sconto lancio di Amazon del 10% lo paghi solamente 159,99 euro.

Non solo grazie al servizio Cofidis puoi anche decidere di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili a tasse zero. In questo modo non risenti minimamente della spesa effettuata. E poi se sei cliente Amazon Prime già domani ricevi il tuo pacco e cominci a toccare con mano tutte le caratteristiche di questo telefono firmato OPPO.

Smartphone OPPO A57s, non puoi lasciartelo sfuggire ad un prezzo così basso!

Ma veniamo al dunque ovvero alle prestazioni che ti porti a casa con questo smartphone OPPO.

Per quanto riguarda le fotocamere disponi di una doppia fotocamera I.A. 50 MP + 2 MP, fotocamera frontale 8 MP e flash posteriore

In merito alle funzioni hai la possibilità di scegliere tra: Foto, Panorama, Video, Time-lapse, Modalità Notte, Modalità Portrait, AI Portrait Retouching e HDR.

E ancora ampio display da 6.56 pollici , 60 HZ FHD+LCD con protezione visiva.

Batteria da 5000 mAh per un esperienza di ottima durata e ricarica rapida SuperVOOC 33 W.

Sblocco schermo con sblocco laterale.

