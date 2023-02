OPPO A54s ha un display 120Hz ed è disponibile ad un prezzo incredibile su Amazon

Anche se l'OPPO A54s è arrivato sugli scaffali solo nella seconda metà del 2021, molti dei suoi vantaggi sono ancora oggi lo standard di riferimento. Potente batteria da 5000 mAh, tripla fotocamera e 128 GB di spazio di archiviazione. Il nuovo modello è il seguito dell'OPPO A54 5G meno recente e ha una notevole somiglianza con il suo predecessore. Tuttavia, l'A54s è la versione ridotta, con un display meno impressionante, una CPU inferiore, una ricarica più lenta, fotocamere meno sofisticate, nessuna capacità 5G, ecc. Acquistalo su Amazon a soli 174,99€ invece di 229,99€.

Il pannello frontale è costruito in modo tradizionale e semplice, ma è sul retro che si concentra tutta l'azione. Un piccolo logo OPPO è visibile nell'angolo dell'immagine. Il modulo della fotocamera, di forma rettilinea con angoli arrotondati, è vistosamente rialzato rispetto al telaio. Se non si protegge il telefono con una custodia, questo potrebbe essere un problema. Lo schermo dell'OPPO A54s ha una frequenza di aggiornamento relativamente bassa, pari a 60 Hz. È piuttosto convenzionale, anche se non proprio a 90 o 120 hertz. Ma un utente normale può notare la differenza? La maggiore fluidità dell'immagine, visibile in molti giochi, si ottiene aumentando le impostazioni. Ma tenete presente che si tratta di un modello a basso prezzo. Come bonus aggiuntivo, la batteria durerà più a lungo se lasciata alla frequenza impostata in fabbrica.

Il display dell'OPPO A54s può essere configurato per visualizzare toni più caldi. All'inizio il loro calore può risultare fastidioso, ma non provoca affaticamento degli occhi. Per ridurre l'impatto calmante della luce blu, questa modalità dovrebbe essere utilizzata la sera. Il MediaTek Helio G35 è la CPU di base del dispositivo. Con soli 4 GB di RAM, è tristemente inadeguato per l'uso moderno. Approfitta ora dello sconto del 24% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

