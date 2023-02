OPPO A54 5G a prezzo da CAPOGIRO su Amazon, solo 169€

Oggi ti segnalo quest'ottima offerta che ti permette di portarti a casa uno smartphone eccellente a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello OPPO A54 5G a soli 169,54 euro. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Anche se non è visibilmente segnalato uno sconto, considera che questo smartphone in genere si aggira intorno ai 200 euro, per cui a questo prezzo è davvero un grande affare. Fai presto perché le unità disponibili potrebbero sparire da un momento all'altro.

OPPO A54 5G: super batteria e fotocamera da 48 MP

OPPO A54 5G è uno smartphone che offre ottime prestazioni, con il processore SoC Qualcomm 5G, supportato da 4GB di RAM e 64GB di memoria espandibile. Ha un bellissimo display da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Potrai goderti tutti tuoi contenuti video e giochi al massimo della potenza e navigare su Internet in modo molto più veloce.

È dotato di una quadrupla fotocamera. Quella principale da 48 MP con stabilizzatore per avere sempre gli scatti perfetti in ogni situazione. È leggero e sottile nonostante le sue generose dimensioni. Ha una super batteria da 5000 mAh che ti accompagnerà per tutto il giorno. Potrai fare 52 ore di chiamate prima che si scarichi. E incluso in confezione trovi anche il caricabatterie.

Dovrai essere rapido per riuscire ad accaparrarti questo fantastico smartphone. Perciò non perdere altro tempo a leggere, vai su Amazon e acquista il tuo OPPO A54 5G a soli 169,54 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è completamente gratuita in tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.