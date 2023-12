OPPO A17 è un battery phone che non lascia nulla al caso: SCONTO ATTIVO

Oppo è diventato un riferimento nel settore degli smartphone, offrendo una vasta gamma di dispositivi. Su Amazon, oggi, l'Oppo A17 è in sconto del 14% e viene venduto al costo finale di 119,99€.

Oppo A17 ad un prezzo super conveniente su Amazon

L'Oppo A17 si presenta come uno smartphone all'avanguardia, progettato per offrire un'esperienza fotografica eccezionale e un utilizzo quotidiano senza intoppi. La doppia fotocamera da 50 MP cattura dettagli nitidi e immagini straordinarie, mentre la fotocamera frontale da 5 MP consente selfie di alta qualità. Con il supporto del flash posteriore, è possibile ottenere risultati luminosi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Le funzioni avanzate della fotocamera includono modalità come Ultra Night per scatti notturni, Portrait per ritratti creativi, e HDR per immagini dettagliate. L'intelligenza artificiale è impiegata in Portrait Retouching e Scene Enhancement per ottimizzare ulteriormente le tue foto.

Il display da 6.56 pollici offre una visualizzazione chiara in Full HD+LCD, con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz per un'esperienza fluida. Con una robusta batteria da 5000 mAh, l'Oppo A17 promette un'ottima durata, assicurando che il dispositivo rimanga operativo per lungo tempo.

Lo sblocco laterale aggiunge un livello di sicurezza al dispositivo, offrendo un accesso rapido e sicuro al tuo smartphone. Il marchio Oppo continua a consolidare la sua reputazione per l'innovazione tecnologica e la qualità, e l'Oppo A17 si inserisce perfettamente in questa tradizione. Si tratta, dunque, di un prodotto di primissima fascia considerando il range di prezzo e mercato.

Oggi, su Amazon, è presente un interessante sconto del 14% sull'Oppo A17 per un costo d'acquisto finale pari a 119,99€. Approfittane subito!

