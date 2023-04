Opera: VPN aggiunta pure su iPhone e iPad

Nel corso delle ultime ore, Opera ha annunciato con la pubblicazione di un apposito comunicato sul suo sito che adesso il servizio di VPN è disponibile pure nel browser per device iOS e iPadOS. Al momento non è ancora accessibile a tutti, questo è bene tenerlo presente, ma lo sarà a stretto giro.

Opera: VPN su iOS e iPadOS

Si tratta di una notizia di particolare rilievo in quanto è il primo browser a offrire una VPN gratuita ormai su tutte le piattaforme. La VPN di Opera, infatti, è fruibile su iOS, ma anche su Android, Windows, macOS e Linux.

Nell’annunciare la novità, Opera spiega pure perché gli utenti farebbero bene ad avvalersi si un servizio di VPN. Innanzitutto perché i criminali informatici possono intercettare il traffico e rubare varie informazioni sensibili, tra cui password e numeri delle carte di credito, in special modo se il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi pubblica.

Bisogna poi mettere in conto pure il fatto che i provider possono tracciare e monitorare le attività online, compromettendo in tal modo la privacy degli utenti.

La VPN offerta da Opera agisce andando a celare il vero indirizzo IP del dispositivo e protegge il traffico con la crittografia. Si può attivare tramite il menu principale e non viene richiesto alcun login. Una volta abilitato il servizio, è possibile selezionare tre posizioni virtuali.

Nel caso in cui la proposta di Opera non dovesse risultare soddisfacente, è possibile valutare di affidarsi all’uso di una soluzione commerciale, come nel caso di NordVPN che è altamente efficiente e i prezzi sono pure abbastanza contenuti.

