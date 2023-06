Opera One: la nuova versione del browser con una AI dedicata

Il team di coder del progetto Opera ha reso disponibile una nuova versione "speciale" del noto browser web, si tratta di Opera One, una build completamente dedicata a quella nicchia di utenti che sono interessati a sfruttare l'intelligenza artificiale durante la navigazione web. N0n è la prima volta che il team di Opera avvia la distribuzione di una "flavor" dedicata ad una particolare fascia di persone, l'esempio più famoso è sicuramente Opera GX, cioè la variante dedicata ai gamer, ma esiste anche una edizione pensata per chi utilizza molto le critptovalute e un'altra ancora sviluppata appositamente per ChromeOS ed i diversi ChromeBook. Insomma i developer di Opera si dimostrano sempre ricchi di idee e sono al lavoro per cercare di differenziarsi dagli altri browser web più blasonati.

Opera One punta dunque tutto sull'integrazione con l'intelligenza artificiale. Gli smanettoni possono accedere a tale componente software tramite una CLI (Command Line Interface) integrata nel browser web. Ma ovviamente è disponibile anche una comoda UI (User Interface) nella sidebar del programma che rende le funzionalità aggiuntive molto più accessibili per le persone meno avvezze al mondo delle AI. Nello specifico si tratta di una soluzione basata sulla più nota AI GPT, resosi famosa per ChatGPT.

In buona sostanza è possibile domandare alla AI integrata nel browser qualsiasi cosa, la feature si presenta infatti in forma di una normale chat di testo, e lei andrà ad elaborare una risposta basata sui suoi algoritmi di machine learning. Oltretutto è possibile affidarsi alla shortcut di tastiera CTRL+/ cosi da accedere rapidamente alla command palette e scoprire l'elenco completo dei comandi che è possibile immettere all'interno dell'interfaccia a riga di comando.

Opera One è dunque un progetto molto interessante che segna un grosso passo in avanti per la community del browser. Tale esperimento infatti potrebbe avere applicazioni e ripercussioni nella versione standard di Opera. L'installer di tale flavor è disponibile sul sito ufficiale del progetto per Windows, MacOS e le distribuzioni Linux.