Opera lancia Browser Operator, il suo nuovo agente AI nativo

Opera, la popolare azienda di browser, ha appena lanciato il suo agente AI nativo, chiamato Browser Operator. Questo strumento può ad esempio aiutare gli utenti a trovare il paio di scarpe giusto su Amazon, prenotare i biglietti per un volo o concerto e altro ancora. Opera Browser Operator è pensato per migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente integrando l'AI direttamente nel browser. Secondo Opera, l'agente AI Browser Operator, invece di comportarsi come un chatbot, "capisce le tue istruzioni scritte in linguaggio naturale utilizzando le risorse locali del tuo browser client e il nostro AI Composer Engine elabora queste informazioni per completare le attività nel browser".

Opera: Browser Operator non memorizza né accede alle informazioni sensibili

In particolare, Opera Browser Operator sarà presto disponibile per gli utenti tramite il programma Feature Drop. L'agente AI utilizza risorse locali e non carica dati sui server cloud. Ciò garantisce che i dati di navigazione e gli accessi degli utenti rimangano privati. Opera ha aggiunto che, a differenza di altri assistenti AI, Browser Operator non si basa su screenshot o acquisizioni video per comprendere le pagine web. Browser Operator accede all'intera pagina, senza richiedere lo scorrimento manuale, producendo risultati rapidi ed efficienti. Ciò consente all'agente AI di interagire con elementi che potrebbero non essere visibili all'utente, come i pop-up dei cookie.

Gli utenti possono anche digitare i comandi e l'AI Composer Engine gestisce l'attività rimanente. Se sono richieste informazioni come i dettagli della carta di credito o la conferma di un ordine, all'utente viene chiesto di subentrare. In particolare, l'agente AI non memorizza né accede a informazioni sensibili come password o dettagli della carta di credito. Ulteriori istruzioni possono essere fornite a Browser Operator per perfezionare o elaborare l'attività completata e le attività possono essere annullate in qualsiasi momento premendo il pulsante Annulla. Come accennato, ad oggi Browser Operator è disponibile come Feature Preview e vi si può accedere dalla barra laterale di Opera o dalla Command Line di Opera. Opera lavora da tempo sulle funzionalità AI e ha già integrato l'assistente AI Aria nel browser.