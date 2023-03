Opera: integrazione con ChatGPT e altre funzioni IA

Sulla falsariga di quanto fatto da Microsoft con il suo browser Edge, anche Opera ha deciso di implementare a tutto tondo l’intelligenza artificiale nel suo browser, per cui dopo aver aggiunto feature ad hoc nella barra laterale, adesso sbarca sul navigatore con un inedito pulsante Shorten nella barra degli indirizzi e nuove funzioni di IA generativa.

Andando più in dettaglio, stando a quanto riferito dalla redazione di TechCrunch, la squadra alle spalle di Opera ha deciso di integrare le ultime soluzioni di ChatGPT e ChatSonic nel browser mettendo a disposizione degli utenti delle opzioni piuttosto avanzate.

Nel caso di ChatSonic, vi è direttamente GPT-4 con la possibilità di generare immagini da input di testo. Per il resto, le funzionalità restano bene o male le stesse: i chatbot possono riassumere articoli o pagine Web, scrivere post sui social network e suggerire idee per stilarne di nuovi a parole proprie.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto riferito esattamente al riguardo da Joanna Czajka, direttrice del prodotto di Opera.

I contenuti generati dall’intelligenza artificiale sono un punto di svolta per la navigazione web. Il nostro obiettivo è utilizzare queste tecnologie per offrire ai nostri utenti nuovi superpoteri di navigazione, reinventando il modo in cui apprendono, creano e ricercano. Opera sta attivamente espandendo il suo programma di intelligenza artificiale in AIGC per browser, notizie e prodotti di gioco attraverso le proprie soluzioni e partnership nuove ed esistenti.