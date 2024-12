Opera in tempo reale dal tuo smartphone sui mercati mondiali con il trading online

Investire il proprio denaro è oggi diventata una possibilità accessibile a tutti, anche a coloro che non hanno grandi capitali da dedicare. Il trading online è, infatti, una delle soluzioni più interessanti per poter accrescere i propri risparmi sfruttando le opportunità date dai mercati finanziari. Una realtà complessa resa accessibile e semplice dalle diverse piattaforme dedicate, come quella legata al conto online SelfyConto.

Investire e guadagnare non è mai stato così semplice

Il servizio di trading online di Mediolanum cui si accede con l’apertura del conto online SelfyConto offre diversi vantaggi. Innanzitutto la costante innovazione per avere sempre nuove funzionalità e prestazioni di livello per incrementare gli investimenti. Aprendo il conto online SelfyConto, sia i trader più esperti che i coloro che sono alle prime armi in questo settore possono operare con successo nel trading online.

Quello con SelfyConto è un trading accessibile sia da desktop che da mobile con la relativa app per operare sui mercati italiani e internazionali in tempo reale. Direttamente dallo smartphone (o dal PC) è possibile visualizzare le informazioni complete sul proprio deposito titoli personalizzando l’interfaccia con i vari widget così da avere sempre una panoramica completa. Sempre dall’app è possibile consultare lo storico degli ordini e cercare i titoli più convenienti.

Per operare nel trading online SelfyConto mette a disposizione le quotazioni dei titoli in tempo reale, le news sui titoli italiani ed esteri con l’accesso ai relativi grafici, i widget per avere informazioni aggiornate sulle quotazioni di materie prime, spread e tassi e un book a 5 livelli per lo scambio dei titoli in tempo reale. Tanti gli strumenti disponibili (Trailing stop, Stop Loss, Ordini condizionati e Take Profit) per migliorare la propria capacità di investimento. Una piattaforma di trading semplice e intuitiva per consentire a tutti di accedere alle grandi opportunità di guadagno presenti.

