Opera aggiunge nuove funzionalità al suo browser AI Aria

Aria, il browser AI di Opera One (basato su ChatGPT), si aggiorna con nuove funzioni di intelligenza artificiale e diviene sempre più rapido e semplice da utilizzare. Ad annunciare questa novità è stata la stessa azienda norvegese sul proprio blog ufficiale. Le nuove opzioni di AI sono pensate sia per gli utenti occasionali, sia per i professionisti del digitale e sono in grado di far risparmiare tempo nel lavoro, aumentando al contempo la creatività degli utenti. Per interagire con Aira basterà usare la riga di comando (CTRL+/ su Windows e cmd+/ su macOS). Aperta la finestra di chat, sarà possibile cominciare a sfruttare tutte le potenzialità dell’AI.

“Refiner”, “Compose” e “My Style”: le novità del browser AI di Opera

Uno degli strumenti che Opera ha integrato nel suo browser è “Refiner”. Questo è composto due opzioni principali: “Reuse” e “Rephrase”. La prima consente di mettere insieme elementi di più risposte per formare una nuova query o comando. In questo modo non sarà necessario digitare nuovamente la richiesta o inserire la spiegazione del contesto. Basta infatti evidenziare le parti da utilizzare e chiedere all’AI di comporle in un prompt nuovo. Ad esempio, se si utilizza Aria per trovare idee per una vacanza a Parigi, si possono sottolineare alcune delle proposte ottenute e chiedere all’intelligenza artificiale di combinarle in un programma di viaggio per due. La seconda opzione, “Rephase”, consente di selezionare una porzione di testo, in modo che l’intelligenza artificiale rielabori la sola sezione anziché l’intero output.

L’altra novità di Aria è “Compose”. Si tratta di uno strumento che aiuta gli utenti a scrivere contenuti originali, grazie all’aiuto dell’AI. Qualsiasi cosa si desideri scrivere, basterà cliccare sulla penna magica accanto al campo di input. In seguito, nella sezione “Task”, si dovrà selezionare il tipo di contenuto da scrivere. I passi successivi saranno indicare l’argomento e un po’ di contesto nel campo “Description” e, infine, scegliere la lunghezza e il tono da utilizzare (formale, informale, neutro, divertente, professionale o accademico). In breve tempo il testo sarà già pronto all’uso. Inoltre, grazie alla funzionalità “My Style”, Aira sarà in grado di elaborare i testi con lo stile di scrittura e tone of voice dell’utente o di chiunque altro (è necessario inviare un testo di esempio). Tutte le funzioni elencate sono disponibili su Opera One e Opera GX.