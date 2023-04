OpenShot 3.1: migliorata la gestione dei profiles

Dopo quattro mesi di sviluppo il team di OpenShot, noto videoeditor open source multipiattaforma, ha rilasciato una nuova stable release del progetto. OpenShot 3.1 implementa una vasta serie di novità che migliorano la già discreta UX (User Experience) del programma. In tale edizione sono disponibili circa 400 nuovi export profile e diversi altri Profile UI. Inoltre è stata migliorata la gestione delle azioni di Undo / Redo, incluse le grouping action, ed il Preview & Split Clip dialog usato per correggere l'aspect ratio ed il sample rate. OpenShot 3.1 beneficia inoltre di un grande aggiornamento della funzione di Time Re-mapping, che include: una serie di miglioramenti per la gestione dell'audio resampling, il supporto al bezier curve audio, un miglior supporto per il backwards audio.

Novità anche per quanto concerne i Caption effect che ora includono una gestione semplificata per i VTT ed il testo di piccole dimensioni. In OpenShot 3.1 i coder hanno lavorano sul keyboard binding, che ora risulta essere meglio integrato soprattutto per quanto riguarda le frecce presenti sulla tastiera.

Tale release beneficia di una serie di miglioramenti prestazionali grazie all'implementazione di un sistema di caching extra e l'ottimizzazione per la funzione di FrameMapper & Clip object. Oltretutto sono stati risolti numerosi bug che riguardavano: i framerate quando si utilizzavano i Blender Animated Title, i babl color method nei Mac Chroma Key effect, il resizing dei video preview widget ed il logic dell'Automatic Transition Direction.

OpenShot 3.1 dispone di un'espansione del pacchetto di Emoj supportate aggiungendo gli elementi di: Arrow Shape eBrand. Inoltre è stato migliorato il File Properties dialog per gestire al meglio il replacing dei file ed le diverse thumbnail. Sempre in tale build troviamo un rinnovato supporto per la modifica degli FPS e sono state aggiornati gli AppImage binary in modo tale da garantire un corretto funzionamento su quante più distribuzioni Linux possibili.