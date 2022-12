OpenShot 3.0: arrivato il supporto per i monitor 4K HiDPI

Gli sviluppatori del progetto open source OpenShot, noto video editor rilasciato sotto licenza GPL (General Public License), hanno reso noto alla propria community di utenti la disponibilità della nuova major release. OpenShot 3.0 arriva dopo diversi mesi di sviluppo ed implementa diverse innovazioni di rilievo come ad esempio: il supporto per i monitor 4K HiDPI ,vari miglioramenti prestazionali per il real-time video playback, il supporto a diversi nuovi formati video ed una rinnovata integrazione con Blender 3.3 LTS. Per quanto concerne la timeline è stata invece aggiunta la possibilità di eseguire export simultanei di clip e video.

OpenShot 3.0 beneficia anche di diverse nuove feature dedicate appunto al video editing come: gli snapping, i keyframe, nuovi waveform, inoltre è stata aggiunta la possibilità di impostare una directory di default dove posizionare i file ed i progetti. Gli utenti possono ora trovare in OpenShot 3.0 una file duration detection rinnovata oltre al supporto per l'esportazione dei preset in formato: GIF, MP3, YouTube 2K, YouTube 4K, e MKV. È stata anche inserita la gestione per gli anamorphic video profile e migliorata la documentazione generale del progetto.

Ecco il commento dei developer del progetto pubblicato nelle release note di OpenShot 3.0:

"OpenShot sfrutta un caching background thread che serve per la preparazione dei diversi frame. Il caching algorithm è stato migliorato in modo tale da operare a diverse velocità (1X, 2X e 4X) in entrambe le direzioni (avanti ed indietro). Adesso è ora disponibile anche un sistema di playback più fluido."

OpenShot 3.0 dispone di più di mille bugfix e patch consentono di migliorare, irrobustire e rendere più pulito il codice sorgente dell'applicativo. Questo elemento contribuisce notevolmente a migliorare l'esperienza utente visto che sono sti ridotti drasticamente i crash ed i bug durante le fasi operative del programma. Nel dettaglio sono stati risolti anche diverse problematiche che affliggevano l'Undo/Redo system che in passato dava spesso problemi e generava crash o glitch.