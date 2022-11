OpenRazer 3.5: arrivato il supporto a diversi nuovi device

Il team di coder del progetto OpenRazer, nota utility open source dedicata alla gestione delle periferiche prodotte dall'azienda Razer, ha rilasciato un nuovo aggiornamento del programma che introduce alcune interessanti novità ed implementa il supporto a diversi nuovi device presenti in commercio. Ufficialmente Razer non sviluppa o rilascia un applicativo dedicato ai sistemi Linux, questo ha dunque costretto alla community delle distribuzioni ad ovviare tramite lo sviluppo di un applicativo alternativo che consenta agli utenti di regolare ed impostare le varie funzionalità di mouse, tastiere, headset ed altri device Razer. OpenRazer 3.5 fornisce quindi una serie di strumenti che consentono di regolare i diversi parametri delle suddette periferiche, come ad esempio la colorazione e l'intensità dei LED RGB, le macro, le shortcut personalizzate, il livello di DPI o il Polling Rate.

Come accennato in precedenza nell'articolo OpenRazer 3.5 dispone del supporto ad una vasta serie di nuovi dispositivi, ovvero i: Razer Naga X, Razer Huntsman V2 Tenkeyless, Razer DeathAdder V3 Pro, Razer Blade 17 Pro (Early 2021), Razer DeathStalker V2 ed il Razer Chroma Addressable RGB Controller. Tramite questo upgrade la pletora di prodotti supportanti si estende quindi notevolmente, consentendo agli utenti delle distribuzioni di sfruttare a pieno mouse e tastiere di questa casa produttrice.

In OpenRazer 3.5 è possibile reperire anche la gestione dei DPI stage, elemento molto comodo per i videogiocatori che potranno ora regolare via software la sensibilità del mouse sulla base di una serie di step predefiniti. Oltretutto gli sviluppatori hanno eseguito una vasta pulizia del codice sorgente del programma, andando quindi a risolvere diverse imperfezioni e bug riscontrati nelle edizioni precedenti dell'utility.

OpenRazer può essere installato senza problemi sulla propria distribuzione Linux tramite un comodo PPA extra, ad esempio ecco i comandi da immettere nella shell di Ubuntu:

sudo apt install software-properties-gtk

sudo add-apt-repository ppa:openrazer/stable

sudo apt update