OpenOffice: Apache ha rilasciato la versione 4.1.13

A distanza di due mesi dalla precedente relase, nel corso degli ultimi giorni, Apache Software Foundation ha annunciato e rilasciato la versione versione 4.1.13 di OpenOffice, ovvero quella che viene considerata come una delle migliori alternative gratuite ai software fruibili sottoscrivendo un abbonamento a Microsoft 365.

OpenOffice: le novità della versione 4.1.13

Si tratta di un update particolarmente rilevante, il quale va a concentrarsi prevalentemente sulla sicurezza e sulla correzione dei bug che sono stati riscontrati sino a d ora.

Per poter effettuare il download di OpenOffice 4.1.13 è sufficiente visitare il sito Internet ufficiale del progetto e selezionare la versione per computer Windows, macOS oppure Linux, a seconda del sistema operativo installato sul computer.

Prima di procedere con l’installazione è però consigliabile eseguire un backup degli utenti profilo, una procedura questa che risulta essere molto importante per chi usa la funzionalità Master Password e potrebbe decidere di tornare a una versione precedente in futuro. C’è infatti un cambiamento nell’encoding delle password salvate che potrebbe rendere i profili inutilizzabili nelle versioni più vecchie.

Da tenere presente che in seguito alla divisione del progetto originale da cui ha poi avuto origine LibreOffice e che è avvenuto oltre dieci anni fa, per OpenOffice è stata registrata solo major release 4.0 tra il 2014 e il 2015.

A comporre OpenOffice sono diversi strumenti: Writer che è l'editor di testi; Calc che è designato per la gestione dei fogli di calcolo; Impress che consente di eseguire presentazioni multimediali; Draw per il disegno, la grafica e i diagrammi; Base che offre la possibilità di gestire i database; Math per formule o equazioni matematiche.

