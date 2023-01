OpenMandriva Lx ROME raggiunge lo status di "general availability"

Il team di OpenMandriva, storica distribuzione che nasce dalle ceneri di Madriva Linux, ha reso noto alla propria community di utenti che l'edizione rolling release, conosciuta con il codename "Rome", ha raggiunto lo status di sviluppo di "general availability" ed è dunque pronta per essere adottata anche dai comuni utenti PC. OpenMandriva Lx "Rome" è quindi il ramo di tale sistema operativo che viene giornalmente aggiornato con gli ultimi pacchetti software stabili disponibili. Questa edizione infatti non prevede major release o cicli di sviluppo che includono rilasciati di build a cadenza regolare. ed integra tutti i pacchetti software più recenti. Ad esempio nel nuovo media d'installazione ufficiale da poco rilasciato è reperibile Linux 6.1 e KDE Plasma 5.26.4, ovvero una delle utile release di questo ambiente grafico open source basato sulle librerie grafiche Qt. Inoltre nel suo parco software è possibile trovare: KDE KDE Frameworks 5.101, KDE Gear 22.12, GNOME 43.2, LLVM Clang 15.0.5 e systemd 252.

Ecco la dichiarazione ufficiale rilasciata dai coder del progetto nella mailing list ufficiale in merito al nuovo update del file ISO della distribuzione:

"OpenMandriva Lx "Rome" è una distribuzione unica ed indipendente. Infatti non è basata su altri progetto software similari. Si tratta di una diretta discendente di Mandriva Linux ed è il primo sistema di questo genere ad utilizzare attivamente il compiler LLVM. Questa edizione continua ad utilizzare l'intera LLVM toolchain andando quindi ad ultimare i lavori iniziati nel 2015, anche prima che gli stessi developer di Android ultimassero la transizione al nuovo sistema di compiler."

OpenMandriva Lx "Rome" offre una serie di applicativi preinstallati davvero utili ed unici come ad esempio: l'OM Welcome, l'OM Control Center, il Repository Selector e l'Update Configuration. Completano la dotazione standard anche programmi molto famosi tipo: LibreOffice, Chromium, Falkon, Krita, VLC Media Player, SMPlayer e digiKam. Come gestore di pacchetti possiamo reperire sia Zypper che dnf5.