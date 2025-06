OpenAI vuole rendere ChatGPT un assistente universale per ogni dispositivo

La sfida lanciata da OpenAI al dominio di Siri potrebbe rappresentare una svolta nel mercato degli assistenti vocali. Grazie a un progetto ambizioso, l'azienda guidata da Sam Altman mira a rivoluzionare il settore con un super-assistente basato su intelligenza artificiale, capace di integrarsi ovunque e rispondere sia a esigenze quotidiane che a necessità altamente specializzate.

Un assistente universale e intelligente

Un documento strategico interno, intitolato "ChatGPT: H1 2025 Strategy", descrive come ChatGPT si evolverà in un assistente AI completo. Questo strumento non si limiterà a fornire risposte, ma sarà in grado di pianificare viaggi, gestire appuntamenti e anticipare le necessità degli utenti è garantirà competenze orizzontali per attività comuni e verticali per affrontare compiti complessi, come la programmazione.

Un aspetto chiave del progetto è la disponibilità universale. L'obiettivo dichiarato è rendere l'assistente accessibile su qualsiasi piattaforma: dai siti web alle app native, fino all'integrazione con assistenti di terze parti. Nonostante il piano non faccia riferimento a progetti hardware, la recente collaborazione con Jony Ive, ex capo del design Apple, lascia intendere che OpenAI potrebbe esplorare anche questa direzione.

Una sfida ai colossi tecnologici

Nel documento strategico, OpenAI non nasconde la sua intenzione di sfidare i giganti della tecnologia come Apple, Google e Microsoft, definiti "gatekeeper" che ostacolano la concorrenza promuovendo i propri prodotti. L'azienda propone un approccio radicale: consentire agli utenti di scegliere liberamente il proprio assistente AI preferito, indipendentemente dal dispositivo o dal sistema operativo utilizzato.

Questa visione non solo promuove l'innovazione, ma si allinea anche con le crescenti preoccupazioni antitrust che stanno interessando il settore tecnologico. L'obiettivo è creare un ecosistema aperto, dove l'utente possa beneficiare di una maggiore personalizzazione e di una tecnologia più avanzata.

Apple e la rincorsa nel settore AI

Di fronte a questa sfida, Apple sembra essere in difficoltà. Recentemente, la gestione di Siri è stata riorganizzata sotto la guida di Mike Rockwell, mentre un nuovo progetto interno denominato "Knowledge" è stato affidato a Robby Walker. Tuttavia, secondo fonti interne, questo tentativo di risposta a ChatGPT sta già incontrando ostacoli simili a quelli che hanno rallentato l'evoluzione di Siri negli anni.

Il contrasto tra le due aziende è evidente: da un lato, OpenAI avanza con determinazione verso un assistente AI universale e personalizzato; dall'altro, Apple cerca di ridefinire la propria strategia nel campo dell'intelligenza artificiale per rimanere competitiva in un mercato sempre più dinamico.