OpenAI usa standard di Anthropic per collegare modelli AI a dati

OpenAI sta adottando lo standard del rivale Anthropic per collegare gli assistenti AI ai sistemi in cui risiedono i dati. In un post sul social network X, il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha affermato che l’azienda aggiungerà il supporto per il Model Context Protocol (o MCP), di Anthropic in tutti i suoi prodotti. Ciò include anche l'app desktop per ChatGPT. MCP è uno standard open source che aiuta i modelli AI a produrre risposte migliori e più pertinenti a determinate query. Come ha affermato Altman: "Le persone amano MCP e siamo entusiasti di aggiungere il supporto a tutti i nostri prodotti. [È] disponibile oggi nell'Agents SDK e il supporto per [l']app desktop ChatGPT [e] l']API Responses [sarà] disponibile a breve!".

MCP consente ai modelli di estrarre dati da fonti quali strumenti aziendali e software per completare le attività, nonché da repository di contenuti e ambienti di sviluppo di app. Il protocollo consente agli sviluppatori di creare connessioni bidirezionali tra fonti di dati e applicazioni basate su AI, come i chatbot.

OpenAI: le altre aziende che hanno usato lo standard MCP di Anthropic

Gli sviluppatori possono esporre i dati tramite "server MCP" e creare "client MCP", ad esempio app e flussi di lavoro, che si collegano a quei server su comando. Nei mesi successivi all'MCP open source di Anthropic, aziende tra cui Block, Apollo, Replit, Codeium e Sourcegraph hanno aggiunto il supporto MCP alle loro piattaforme. Secondo quanto riportato da Mike Krieger, Chief Product Officer di Anthropic, in un post di X: "Sono emozionato di vedere l'amore per MCP diffondersi a OpenAI: benvenuti!. MCP è [diventato uno] standard aperto fiorente con migliaia di integrazioni e in crescita. Gli LLM sono più utili quando ci si collega ai dati che già si hanno e al software che si usa già". OpenAI afferma che intende condividere maggiori informazioni sui suoi piani MCP nei prossimi mesi.