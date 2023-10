OpenAI ufficializza Browse with Bing e DALL-E 3 su ChatGPT

ChatGPT potrà finalmente navigare su internet. La funzionalità Browser with Bing (naviga con Bing), interrotta per diversi mesi e poi reintrodotta in beta soltanto tre settimane, è adesso nuovamente disponibile per gli utenti delle versioni ChatGPT Plus e ChatGPT Enterprise. Ciò aumenterà in modo esponenziale le possibilità offerte dal chatbot. Come riportato sul sito ufficiale di OpenAI: “Gli utenti Plus ed Enterprise non devono più attivare/disattivare la versione beta per utilizzare la navigazione e possono scegliere "Sfoglia con Bing" dal selettore del modello GPT-4”.

OpenAI: DALL-E 3 arriva in versione beta su ChatGPT

L’altra novità è l’integrazione di DALL-E 3 in ChatGPT. Inserendo una semplice richiesta testuale, il chatbot sarà in grado di tradurre la query in un’immagine precisa e pertinente. Inoltre, quando si chiede a DALL-E di generare un'immagine, non sarà più necessario pensare ad ogni minimo dettaglio: ChatGPT può svolgere gran parte del lavoro per garantire che l'immagine si avvicini il più possibile alla richiesta dell’utente. Naturalmente, grazie a questa nuova funzionalità, gli utenti di avranno più bisogno di usare un’altra app per creare le loro immagini. Potranno fare tutto dalla finestra principale di ChatGPT. Come ricorda ancora OpenAI, DALL-E 3 è attualmente disponibile in versione beta sulle versioni web e app di ChatGPT. Per attivare la funzione, basta selezionare “DALL-E 3 (Beta)” dalla scheda GPT-4 all’interno di ChatGPT. Bisogna inoltre ricordare che, proprio come Browse with Bing, DALL-E 3 è attualmente prerogativa di ChatGPT Plus ed Enterprise.

Queste novità confermano la volontà di OpenAI di portare ChatGPT ad un nuovo livello. Prova di ciò sono anche la funzionalità che permette al chatbot di effettuare conversazioni vocali con gli utenti (aggiunta il mese scorso) e la possibilità di ottenere risposte caricando un’immagine. Da “semplice chatbot”, ChatGPT si sta convertendo in un vero e proprio motore di ricerca generativo multimediale con svariate funzionalità e capace di primeggiare su qualsiasi altro competitor. Google e Meta sono avvertite.