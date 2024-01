OpenAI sposta l'elaborazione dei dati degli utenti UE in Irlanda

Alla fine di dicembre OpenAI ha inviato un'e-mail agli utenti con i dettagli di un aggiornamento relativo ai suoi termini. Questo sembra destinato a ridurre il rischio normativo nell'Unione Europea. La tecnologia del gigante dell'intelligenza artificiale è stata oggetto di un primo esame nei paesi Ue per l'impatto di ChatGPT sulla privacy, con una serie di indagini aperte sui problemi di protezione dei dati legati al modo in cui il chatbot elabora le informazioni degli utenti e i dati che può generare sugli individui. L'Italia ha anche temporaneamente sospeso ChatGPT fino a quando OpenAI non ha rivisto le informazioni e i controlli forniti agli utenti. Nell’e-mail inviata il 28 dicembre, l’azienda ha dichiarato: “Abbiamo cambiato la sede OpenAI che fornisce servizi come ChatGPT ai residenti nel SEE e in Svizzera nella nostra sede irlandese, OpenAI Ireland Limited”. I nuovi termini saranno applicati dal 15 febbraio 2024.

OpenAI: servizi per gli utenti Ue in Irlanda per evitare problemi con GDPR

OpenAI ha aperto un ufficio a Dublino nel settembre 2023 per espandere la propria presenza in Irlanda e nel mercato europeo. All’epoca, il CEO Sam Altman disse che l’azienda aveva scelto l’Irlanda perché “unisce una forza lavoro di talento con il supporto all’innovazione e alla crescita responsabile del business”. Tuttavia, tale mossa ha anche fatto seguito a un periodo di controllo normativo per OpenAI, poiché si trovava ad affrontare problemi nel mercato europeo relativi alla regolamentazione dei dati. Lo scorso aprile, l’UE ha formato una task force dedicata per monitorare ChatGPT. Diversi paesi dell’UE hanno accennato a piani per vietare o indagare sul modello di intelligenza artificiale (il ban dell’Italia risale proprio ad aprile). Trasferendo l'elaborazione dei dati europei in Irlanda, OpenAI potrà unirsi a numerose aziende Big Tech monitorate dalla Data Protection Commission (DPC) irlandese per l'applicazione del GDPR.

Il DPC è stato responsabile dell’emissione di varie multe e indagini. Tuttavia, negli anni in molti lo hanno criticato, con l’accusa di avere procedure “tortuose” e di essere un “collo di bottiglia nell’applicazione del GDPR”. Se il DPC diventasse supervisore principale di OpenAI avrebbe la capacità, ad esempio, di rallentare il ritmo di qualsiasi applicazione del GDPR su una tecnologia in rapido progresso. Naturalmente, gli utenti del Regno Unito sono esclusi dal passaggio della base giuridica di OpenAI all'Irlanda. La società specifica infatti che questi rientrano nell'ambito di competenza della sua entità aziendale con sede a Delware negli Stati Uniti, poiché con l’introduzione della Brexit, il GDPR dell’UE non si applica più nel Regno Unito.