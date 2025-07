OpenAI rinvia il lancio del suo primo modello open source: sicurezza al centro

OpenAI ha annunciato un ulteriore rinvio del rilascio del suo atteso modello AI open source. La notizia, diffusa dal CEO Sam Altman, mette in luce la crescente attenzione che l’azienda dedica alle tematiche di safety e responsabilità, soprattutto in un contesto dove la pubblicazione dei pesi di un modello rappresenta un punto di non ritorno per la comunità scientifica e tecnologica.

Altman ha dichiarato che una volta che i pesi del modello saranno pubblici, non sarà più possibile ritirarli; trattandosi di una novità vogliono essere certi di fare la scelta giusta.

Ulteriori test di sicurezza

La decisione di posticipare ancora il lancio, già slittato di un mese rispetto alle previsioni iniziali, deriva dalla volontà di effettuare test di sicurezza ancora più approfonditi. OpenAI, consapevole del ruolo di leader nel campo dell’intelligenza artificiale, preferisce muoversi con cautela per valutare tutte le possibili aree di rischio associate al rilascio del suo primo modello open source dopo diversi anni di ricerca e sviluppo.

Questo approccio prudente, sebbene possa risultare frustrante per una parte della comunità di sviluppatori, evidenzia come la safety e l’affidabilità rimangano priorità assolute rispetto alla velocità di commercializzazione.

Concorrenza agguerrita

Il panorama dell’AI è però in costante fermento e la concorrenza si fa sempre più agguerrita. Mentre OpenAI perfeziona il proprio modello, realtà come xAI, Google DeepMind e Anthropic continuano a investire risorse considerevoli nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia.

In questo scenario competitivo, si inserisce anche la startup cinese Moonshot AI, che ha recentemente presentato Kimi K2, un modello dotato di un trilione di parametri e che, secondo alcuni benchmark, sarebbe in grado di superare GPT-4.1 in specifici test di performance.

Potenzialità di questo modello

Nonostante la pressione crescente e la presenza di player internazionali sempre più competitivi, il team di OpenAI, guidato da Aidan Clark nella divisione ricerca, mantiene alte le aspettative sulle potenzialità del proprio modello.

Secondo indiscrezioni raccolte negli ambienti del settore, il nuovo modello potrebbe offrire capacità di ragionamento paragonabili a quelle della serie o-series di OpenAI, segnando così un salto qualitativo significativo rispetto alle soluzioni attualmente disponibili. Un altro elemento di interesse riguarda l’integrazione con i servizi cloud dell’azienda, che permetterebbe agli sviluppatori di gestire query particolarmente complesse combinando la potenza di calcolo locale con quella remota, ampliando notevolmente le possibilità applicative in ambito enterprise e non solo.