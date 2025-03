OpenAI migliora la modalità vocale avanzata di ChatGPT

L'anno scorso, OpenAI ha introdotto Advanced Voice Mode su ChatGPT, consentendo conversazioni più naturali e in live con espressione emotiva e segnali non verbali. Inizialmente disponibile per tutti gli utenti del piano ChatGPT a pagamento, è stato successivamente esteso agli utenti del piano gratuito con limiti di utilizzo. Sebbene il feedback complessivo su Advanced Voice Mode sia stato generalmente positivo tra i consumatori, le interruzioni non necessarie rimangono un problema ben noto. OpenAI ha precedentemente osservato che l'abilitazione della modalità Voice Isolation su iPhone può aiutare a ridurre le interruzioni involontarie. Adesso, OpenAI ha annunciato nuovi aggiornamenti alla modalità vocale avanzata di ChatGPT. Ciò permette di ridurre le interruzioni e consente agli utenti di mettere in pausa e raccogliere i propri pensieri. Questo aggiornamento vocale è disponibile per tutti. Per gli utenti ChatGPT a pagamento, la modalità vocale migliora la personalità del modello, rendendolo più coinvolgente, diretto e conciso.

OpenAI: le nove voci di output di Advanced Voice Mode

Per provare Advanced Voice Mode, gli utenti possono toccare l'icona Voice in basso a destra della schermata iniziale dell'app ChatGPT. Quando Advanced Voice Mode è attiva, al centro appare un globo blu. A questo punto, gli utenti possono scegliere tra le seguenti nove voci di output, ciascuna con un tono e un carattere distinti: Arbor (rilassato e versatile) Breeze (animato e sincero), Cove (composto e diretto), Ember (sicuro e ottimista), Juniper (aperto e ottimista), Maple (allegro e sincero), Sol (esperto e rilassato), Spruce (calmo e rassicurante) e Vale (brillante e curioso). Una volta raggiunto il limite giornaliero per la modalità vocale avanzata, gli utenti possono continuare la conversazione utilizzando la modalità vocale standard. Nonostante le affermazioni di OpenAI secondo cui questi nuovi miglioramenti creeranno un'esperienza di conversazione più fluida e realistica con ChatGPT, l'impatto effettivo sugli utenti quotidiani è ancora incerto.