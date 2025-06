OpenAI lancia o3-pro: il nuovo modello AI avanzato che offre più precisione nelle risposte tecniche e scientifiche

OpenAI ha annunciato il lancio ufficiale di o3-pro, un modello AI avanzato progettato per offrire precisione e funzionalità senza precedenti. Questo nuovo sistema è destinato a sostituire il precedente o1-pro su ChatGPT, rappresentando un significativo passo avanti nel campo dell'intelligenza artificiale. Tra le principali novità, spiccano una maggiore accuratezza nelle risposte tecniche e scientifiche, capacità di ragionamento potenziate e supporto avanzato per strumenti interattivi. Tuttavia, queste migliorie comportano tempi di elaborazione più lunghi rispetto ai modelli precedenti.

03-Pro: funzionalità avanzate

Il nuovo modello AI avanzato si distingue per una serie di funzionalità innovative che ne ampliano notevolmente le potenzialità. Tra queste, la capacità di eseguire ricerche web, analizzare file, interpretare contenuti visivi e utilizzare Python per elaborazioni più complesse. Inoltre, la presenza di una memoria integrata consente interazioni più personalizzate e contestualizzate, migliorando significativamente l’esperienza utente rispetto al suo predecessore, che non disponeva di tali caratteristiche.

o3-Pro: chiarezza e precisione accontentano gli utenti

I test condotti da OpenAI evidenziano una netta preferenza degli utenti per o3-pro rispetto al modello base o3. Gli utenti hanno particolarmente apprezzato la chiarezza, la precisione e la capacità del sistema di seguire istruzioni dettagliate. Questi miglioramenti rendono il modello particolarmente adatto per una vasta gamma di applicazioni, tra cui scienza, educazione, programmazione, scrittura e consulenza aziendale. Grazie a queste caratteristiche, o3-pro si pone come una soluzione ideale per professionisti e istituzioni che necessitano di strumenti avanzati e affidabili.

o3-Pro: disponibile per gli abbonati Pro e Team

Dal punto di vista economico, l’accesso a o3-pro è disponibile per gli abbonati a ChatGPT Pro e Team, con un costo di circa 18,50 euro per milione di token in input e 74 euro per milione in output. Le versioni Enterprise ed Edu riceveranno l’aggiornamento a partire dalla prossima settimana. Il modello supporta contesti fino a 200.000 token, un aspetto che lo rende particolarmente versatile per applicazioni che richiedono l’elaborazione di grandi quantità di dati.

o3-Pro: alcune limitazioni

Nonostante i numerosi vantaggi, o3-pro presenta alcune limitazioni tecniche che potrebbero influire sull’esperienza utente. Attualmente, le chat temporanee sono disabilitate, la generazione di immagini non è supportata e l’accesso a Canvas non è ancora disponibile. Questi aspetti rappresentano delle aree di miglioramento su cui OpenAI potrebbe lavorare nelle future iterazioni del modello.