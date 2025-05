OpenAI lancia il connettore GitHub per ChatGPT Deep Research

OpenAI ha ampliato le funzionalità di ChatGPT introducendo un innovativo connettore GitHub, progettato per migliorare l'interazione con i repository di codice, siano essi pubblici o privati. Questa nuova integrazione consente agli utenti di ottenere analisi approfondite e risposte dettagliate basate sui propri file di codice sorgente, rivoluzionando il modo in cui gli sviluppatori possono sfruttare i propri dati tecnici.

L'aggiornamento si inserisce all'interno del servizio Deep Research, lanciato a febbraio, che già si distingue per la capacità di condurre ricerche strutturate e sintetizzare informazioni online in report completi. Grazie a questa estensione, gli utenti possono ora porre domande specifiche sui propri repository, includendo file di codice, documentazione tecnica e README, ottenendo risposte complete corredate da citazioni di snippet di codice rilevanti.

Il connettore GitHub di ChatGPT è in fase beta

Secondo Nate Gonzalez, responsabile dei prodotti business di OpenAI, questa funzionalità rappresenta un valore aggiunto significativo, sarà possibile collegare i tuoi repository, porre una domanda e ChatGPT analizzerà il codice, restituendo un report completo e citato in pochi minuti. L'obiettivo è quello di rispondere alla crescente domanda di strumenti che integrino fonti proprietarie con dati web pubblici, offrendo agli sviluppatori una maggiore flessibilità e potenza analitica.

Attualmente in fase beta, il connettore GitHub è disponibile per gli abbonati al piano Team, con un'estensione graduale prevista per gli utenti Plus e Pro a livello globale. Tuttavia, l'accesso non è ancora disponibile per gli utenti situati nell'Area Economica Europea, in Svizzera e nel Regno Unito. La disponibilità per i clienti Enterprise sarà comunicata in un secondo momento.

Per utilizzare questa funzionalità, gli utenti devono autorizzare il connettore GitHub tramite l'interfaccia di ChatGPT o attraverso il menu delle impostazioni. L'integrazione è progettata per rispettare le autorizzazioni esistenti su GitHub, garantendo che l'accesso sia limitato ai repository già visibili all'utente. Questo approccio garantisce una maggiore sicurezza e controllo per gli sviluppatori e le aziende che desiderano sfruttare questa tecnologia.

Alcuni consigli pratici

Ci sono alcune considerazioni pratiche da tenere a mente. Dopo la connessione iniziale, potrebbe essere necessario attendere circa 5 minuti prima che i repository siano visibili su ChatGPT. Inoltre, i repository privati o creati di recente potrebbero richiedere una riconfigurazione delle autorizzazioni su GitHub, che potrebbe includere l'approvazione da parte di un amministratore. Per essere ricercabili tramite il connettore GitHub, i repository devono essere indicizzati manualmente sulla piattaforma.