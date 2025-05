OpenAI lancia GPT-4.1 su ChatGPT: un modello avanzato gli utenti a pagamento

GPT-4.1 è ora disponibile per tutti gli utenti a pagamento di ChatGPT, segnando un'importante evoluzione nell'accesso alle tecnologie avanzate di intelligenza artificiale. OpenAI ha dichiarato che con prestazioni superiori nella programmazione e nella comprensione di istruzioni complesse, GPT-4.1 rappresenta un punto di svolta per gli sviluppatori.

Un modello progettato per la programmazione

Il nuovo modello è stato progettato specificamente per eccellere nelle attività di programmazione, offrendo una soluzione più efficiente ed economica rispetto ai modelli precedenti, come o3 e o4-mini. Le sue capacità lo rendono particolarmente adatto per compiti di codifica di media complessità, rispondendo alle esigenze degli sviluppatori che avevano già apprezzato il potenziale di GPT-4.1 nella sua fase iniziale di rilascio.

Versione ottimizzata

Parallelamente, OpenAI ha introdotto una versione ottimizzata del modello, denominata modello mini. Questo sostituirà GPT-4o mini per tutti gli utenti premium, offrendo un'alternativa più performante. Gli utenti gratuiti potranno accedere al modello mini quando raggiungeranno i limiti di utilizzo del modello standard, garantendo così un'esperienza migliorata anche per chi non dispone di un abbonamento. Questa mossa sottolinea l'impegno dell'azienda nel fornire un accesso equo e diversificato alle sue tecnologie avanzate.

Il Safety Evaluations Hub

Un altro passo significativo intrapreso da OpenAI è il lancio del Safety Evaluations Hub, una piattaforma innovativa che consente di valutare la sicurezza dei modelli nelle interazioni testuali. Questo strumento dimostra l'attenzione dell'azienda verso la trasparenza e la responsabilità nell'implementazione delle tecnologie di intelligenza artificiale. Il Safety Evaluations Hub è pensato per garantire che i modelli rispettino standard elevati di sicurezza, riducendo al minimo i rischi associati al loro utilizzo.

Una decisione che rende la tecnologia più inclusiva

La decisione di ampliare l'accesso a GPT-4.1, precedentemente riservato agli sviluppatori tramite API, riflette l'impegno di OpenAI nel rendere la sua tecnologia più inclusiva. Da oggi, gli utenti dei piani Plus, Pro e Team potranno usufruire del modello avanzato, mentre l'accesso per i piani Enterprise ed Edu è previsto nelle prossime settimane. Questo cambiamento strategico mira a rispondere alle crescenti richieste di strumenti più potenti e versatili da parte degli utenti.