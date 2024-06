OpenAI lancia CriticGpt: AI per la revisione del codice di ChatGpt

OpenAI ha recentemente introdotto CriticGpt, un innovativo modello di intelligenza artificiale progettato per rilevare errori nel codice generato da ChatGpt. L'obiettivo principale di CriticGpt è supportare i revisori umani nel processo di controllo del codice, migliorando la precisione dei risultati prodotti dal modello linguistico.

Secondo il documento "Llm Critics Help Catch Llm Bugs", CriticGpt è stato concepito per assistere i revisori umani che esaminano il codice prodotto da ChatGpt. Sfruttando la tecnologia di Gpt-4, CriticGpt esamina il codice e individua potenziali errori.

I ricercatori di OpenAI hanno addestrato il modello utilizzando un set di dati che contiene codice con errori intenzionali, permettendo così al sistema di apprendere a riconoscere e segnalare vari tipi di errori di programmazione.

L'AI per correggere l'AI: questo è il progetto di OpenAI con CriticGpt

Durante i test, le valutazioni di CriticGpt sono state preferite a quelle umane nel 63% dei casi, dimostrando la sua efficacia nel rilevare e criticare errori di codifica. Questo risultato evidenzia la capacità del modello di identificare e analizzare una vasta gamma di errori nel codice.

Tuttavia, come evidenziato da Ars Technica, CriticGpt, come tutti i modelli di intelligenza artificiale, ha delle limitazioni. Il modello è stato addestrato su risposte relativamente brevi di ChatGpt, il che potrebbe non essere sufficiente per valutare compiti più lunghi e complessi che potrebbero presentarsi in futuro.

Nonostante queste limitazioni, CriticGpt rappresenta un significativo progresso nel miglioramento dell'affidabilità dei modelli linguistici come ChatGpt. L'uso di un'intelligenza artificiale per la revisione del codice generato può contribuire a migliorare la qualità dei risultati e a ridurre la necessità di un costante intervento umano. L'evoluzione di CriticGpt e di strumenti simili apre nuove prospettive per il futuro dell'intelligenza artificiale, gettando le basi per sistemi AI capaci non solo di generare codice in modo fluido, ma anche di produrlo senza errori.